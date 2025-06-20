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Торговля сельхозпродукцией между РФ и ОАЭ выросла почти на треть в 2024 году

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Товарооборот сельхозпродукции между Россией и ОАЭ увеличился почти на треть за 2024 г., сообщили в аппарате вице-премьера РФ Дмитрия Патрушева после встречи с министром экономики Объединенных Арабских Эмиратов Абдаллой бен Тук аль-Мари, передает ТАСС.

По словам Патрушева, отношения двух стран носят стратегический характер. Особенно важен агропромышленный сектор, отметил он. Основой российского экспорта в ОАЭ вице-премьер назвал поставки зерновых, отметив, что Россия входит в число лидеров по миру, поставляющих товары этой категории.

Патрушев подчеркнул, что России важно поддерживать диалог со странами БРИКС, так как на их долю «приходится почти половина мирового потребления зерновых и масличных культур». Он напомнил и об инициативе создать Зерновую биржу членов БРИКС, которая упростит процесс торговли.

19 июня стало известно, что товарооборот РФ и Индонезии увеличился на 40% за I квартал 2025 г. Президент России Владимир Путин тогда напомнил, что в апреле профильные ведомства Индонезии и РФ подписали меморандум, который позволяет экспортировать российскую высококачественную животноводческую продукцию, соответствующую исламскому стандарту «халяль», на рынки страны-партнера.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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