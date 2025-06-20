Торговля сельхозпродукцией между РФ и ОАЭ выросла почти на треть в 2024 году
Товарооборот сельхозпродукции между Россией и ОАЭ увеличился почти на треть за 2024 г., сообщили в аппарате вице-премьера РФ Дмитрия Патрушева после встречи с министром экономики Объединенных Арабских Эмиратов Абдаллой бен Тук аль-Мари, передает ТАСС.
По словам Патрушева, отношения двух стран носят стратегический характер. Особенно важен агропромышленный сектор, отметил он. Основой российского экспорта в ОАЭ вице-премьер назвал поставки зерновых, отметив, что Россия входит в число лидеров по миру, поставляющих товары этой категории.
Патрушев подчеркнул, что России важно поддерживать диалог со странами БРИКС, так как на их долю «приходится почти половина мирового потребления зерновых и масличных культур». Он напомнил и об инициативе создать Зерновую биржу членов БРИКС, которая упростит процесс торговли.
19 июня стало известно, что товарооборот РФ и Индонезии увеличился на 40% за I квартал 2025 г. Президент России Владимир Путин тогда напомнил, что в апреле профильные ведомства Индонезии и РФ подписали меморандум, который позволяет экспортировать российскую высококачественную животноводческую продукцию, соответствующую исламскому стандарту «халяль», на рынки страны-партнера.