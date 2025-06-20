Торговля сельхозпродукцией между РФ и ОАЭ выросла почти на треть в 2024 году

Патрушев подчеркнул, что России важно поддерживать диалог со странами БРИКС, так как на их долю «приходится почти половина мирового потребления зерновых и масличных культур». Он напомнил и об инициативе создать Зерновую биржу членов БРИКС, которая упростит процесс торговли.