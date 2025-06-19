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Торговля между Россией и Индонезией выросла на 40% за I квартал

Ведомости

Товарооборот РФ и Индонезии увеличился на 40% за I квартал 2025 г., сообщил президент России Владимир Путин после переговоров с индонезийским лидером Прабово Субианто.

«Индонезия является одним из наших ведущих южно-азиатских внешнеторговых партнеров. В прошлом году товарооборот прибавил 2,5% и составил 4,3 млрд долларов, а за первые четыре месяца текущего года увеличился сразу еще на 40%», – рассказал Путин. Он пояснил, что среди растущих позиций товарооборота – российская пшеница и индонезийское сельхозсырье.

Президент РФ подчеркнул, что в рамках Декларации о стратегическом партнерстве двух стран, которая стала результатом переговоров, поставлены серьезные и ответственные задачи по дальнейшему развитию российско-индонезийских связей. Это касается не только торговли и экономики, но и других самых разных направлений. 

Путин напомнил, что в апреле профильные ведомства Индонезии и РФ подписали меморандум, который позволяет экспортировать российскую высококачественную животноводческую продукцию, соответствующей исламскому стандарту «Халяль», на рынки страны-партнера.

19 июня стало известно, что Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) и суверенный фонд Danantara Indonesia создадут совместную инвестиционную платформу с капиталом 2 млрд евро. Платформа займется трансфером технологий между двумя странами – это позволит обмениваться «промышленными ноу-хау», прикладными исследованиями и передовыми решениями.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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