Торговля между Россией и Индонезией выросла на 40% за I квартал

Президент РФ подчеркнул, что в рамках Декларации о стратегическом партнерстве двух стран, которая стала результатом переговоров, поставлены серьезные и ответственные задачи по дальнейшему развитию российско-индонезийских связей. Это касается не только торговли и экономики, но и других самых разных направлений.