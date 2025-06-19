Торговля между Россией и Индонезией выросла на 40% за I квартал
Товарооборот РФ и Индонезии увеличился на 40% за I квартал 2025 г., сообщил президент России Владимир Путин после переговоров с индонезийским лидером Прабово Субианто.
«Индонезия является одним из наших ведущих южно-азиатских внешнеторговых партнеров. В прошлом году товарооборот прибавил 2,5% и составил 4,3 млрд долларов, а за первые четыре месяца текущего года увеличился сразу еще на 40%», – рассказал Путин. Он пояснил, что среди растущих позиций товарооборота – российская пшеница и индонезийское сельхозсырье.
Президент РФ подчеркнул, что в рамках Декларации о стратегическом партнерстве двух стран, которая стала результатом переговоров, поставлены серьезные и ответственные задачи по дальнейшему развитию российско-индонезийских связей. Это касается не только торговли и экономики, но и других самых разных направлений.
Путин напомнил, что в апреле профильные ведомства Индонезии и РФ подписали меморандум, который позволяет экспортировать российскую высококачественную животноводческую продукцию, соответствующей исламскому стандарту «Халяль», на рынки страны-партнера.
19 июня стало известно, что Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) и суверенный фонд Danantara Indonesia создадут совместную инвестиционную платформу с капиталом 2 млрд евро. Платформа займется трансфером технологий между двумя странами – это позволит обмениваться «промышленными ноу-хау», прикладными исследованиями и передовыми решениями.