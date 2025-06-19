РФПИ и фонд Danantara Indonesia создадут инвестплатформу на 2 млрд евро

Субианто отметил на встрече, что отношения РФ и Индонезии развиваются очень активно. По его словам, Джакарта уделяет большое внимание соглашению о зоне свободной торговли с ЕАЭС. Подписание этого документа ожидается в 2025 г., спустя три года активных переговоров.