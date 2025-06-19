РФПИ и фонд Danantara Indonesia создадут инвестплатформу на 2 млрд евро
Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) и суверенный фонд Danantara Indonesia создадут совместную инвестиционную платформу с капиталом 2 млрд евро. Об этом «Ведомостям» сообщили в РФПИ. Соглашение было подписано на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2025).
Платформа займется трансфером технологий между двумя странами – это позволит обмениваться «промышленными ноу-хау», прикладными исследованиями и передовыми решениями, говорится в сообщении.
«Платформа ускорит промышленную модернизацию, поддержит развитие инновационных экосистем и углубит технологическую обеспеченность в таких критически важных секторах, как инфраструктура, энергетика, передовое производство и продовольственная безопасность», – добавили в РФПИ.
Документ был подписан гендиректором РФПИ Кириллом Дмитриевым и главой Danantara Indonesia Росаном Перкасом Руслани в присутствии президентов РФ и Индонезии Владимира Путина и Прабово Субианто.
19 июня в РФ с первым визитом после своего избрания прибыл президент Индонезии Субианто. Ожидается, что 20 июня президент Индонезии выступит на пленарной сессии ПМЭФа, где станет, по словам Путина, главным гостем. Российский лидер уже провел переговоры с индонезийским коллегой.
Субианто отметил на встрече, что отношения РФ и Индонезии развиваются очень активно. По его словам, Джакарта уделяет большое внимание соглашению о зоне свободной торговли с ЕАЭС. Подписание этого документа ожидается в 2025 г., спустя три года активных переговоров.