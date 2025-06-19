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РФПИ и фонд Danantara Indonesia создадут инвестплатформу на 2 млрд евро

Ведомости

Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) и суверенный фонд Danantara Indonesia создадут совместную инвестиционную платформу с капиталом 2 млрд евро. Об этом «Ведомостям» сообщили в РФПИ. Соглашение было подписано на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2025).

Платформа займется трансфером технологий между двумя странами – это позволит обмениваться «промышленными ноу-хау», прикладными исследованиями и передовыми решениями, говорится в сообщении.

«Платформа ускорит промышленную модернизацию, поддержит развитие инновационных экосистем и углубит технологическую обеспеченность в таких критически важных секторах, как инфраструктура, энергетика, передовое производство и продовольственная безопасность», – добавили в РФПИ.

Документ был подписан гендиректором РФПИ Кириллом Дмитриевым и главой Danantara Indonesia Росаном Перкасом Руслани в присутствии президентов РФ и Индонезии Владимира Путина и Прабово Субианто. 

19 июня в РФ с первым визитом после своего избрания прибыл президент Индонезии Субианто. Ожидается, что 20 июня президент Индонезии выступит на пленарной сессии ПМЭФа, где станет, по словам Путина, главным гостем. Российский лидер уже провел переговоры с индонезийским коллегой.

Субианто отметил на встрече, что отношения РФ и Индонезии развиваются очень активно. По его словам, Джакарта уделяет большое внимание соглашению о зоне свободной торговли с ЕАЭС. Подписание этого документа ожидается в 2025 г., спустя три года активных переговоров.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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