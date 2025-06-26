Путин разрешил приобретение 50% доли принадлежащей финскому Fortum фирмы

Ранее 49% доля «ФНГ-4» принадлежала одной из структур Фонда прямых инвестиций – «РФПИ управление инвестициями – 8». 21 января 2022 г. этот пакет приобрел кипрский офшор Regkavo Holdings Ltd., зарегистрированный в Никосии. В феврале того же года эта доля увеличилась до 50%. Вместе с тем владения финского партнера ПАО «Фортум» уменьшились до 48%.