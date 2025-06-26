Путин разрешил приобретение 50% доли принадлежащей финскому Fortum фирмы
Президент России Владимир Путин подписал распоряжение, согласно которому ООО «АСМ» может приобрести 50% доли фирмы «Фортум – новая генерация 4» (ФНГ 4), которая принадлежит финской компании «Форвард энерго» (ранее – Fortum). Документ размещен на портале официального опубликования правовых актов.
В апреле представители «Форвард энерго» заявляли, что компания не планирует возвращение в Россию и продолжит процесс продажи своего бизнеса, когда «это будет возможно». Фирма ушла из России в мае 2022 г.
Ранее 49% доля «ФНГ-4» принадлежала одной из структур Фонда прямых инвестиций – «РФПИ управление инвестициями – 8». 21 января 2022 г. этот пакет приобрел кипрский офшор Regkavo Holdings Ltd., зарегистрированный в Никосии. В феврале того же года эта доля увеличилась до 50%. Вместе с тем владения финского партнера ПАО «Фортум» уменьшились до 48%.