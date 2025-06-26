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Путин разрешил приобретение 50% доли принадлежащей финскому Fortum фирмы

Ведомости

Президент России Владимир Путин подписал распоряжение, согласно которому ООО «АСМ» может приобрести 50% доли фирмы «Фортум – новая генерация 4» (ФНГ 4), которая принадлежит финской компании «Форвард энерго» (ранее – Fortum). Документ размещен на портале официального опубликования правовых актов.

В апреле представители «Форвард энерго» заявляли, что компания не планирует возвращение в Россию и продолжит процесс продажи своего бизнеса, когда «это будет возможно». Фирма ушла из России в мае 2022 г.

Ранее 49% доля «ФНГ-4» принадлежала одной из структур Фонда прямых инвестиций – «РФПИ управление инвестициями – 8». 21 января 2022 г. этот пакет приобрел кипрский офшор Regkavo Holdings Ltd., зарегистрированный в Никосии. В феврале того же года эта доля увеличилась до 50%. Вместе с тем владения финского партнера ПАО «Фортум» уменьшились до 48%.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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