Fortum продолжит процесс продажи бизнеса в России
Энергетическая компания Fortum не планирует возвращение в Россию и продолжит процесс продажи своего бизнеса. Это следует из отчетности за I квартал 2025 г., опубликованной на сайте финской компании.
«Fortum больше не работает в России и не намерена туда возвращаться», – говорится в сообщении.
Компания собирается продолжить процесс продажи своих российских активов тогда, когда «это будет возможно», уточняется в отчете.
Финская энергокомпания объявила об уходе из РФ в мае 2022 г. Также Fortum анонсировала возобновление отчуждения российской «дочки» Unipro.
В апреле 2023 г. президент РФ Владимир Путин подписал указ о механизме введения временного внешнего управления иностранными активами в России. Согласно документу, внешнее управление Росимуществом было введено в отношении российских «дочек» крупных энергетических компаний «Фортум» (Финляндия) и «Юнипро» (Германия).
Fortum не согласилась с таким решением и заявляла о своем намерении принять меры для защиты своих прав в рамках международного законодательства. Президент и гендиректор компании Маркус Раурамо тогда заявлял, что Fortum еще допускает теоретически продажу своего бизнеса в России, но этот процесс оказался осложнен сменой менеджмента.