Fortum продолжит процесс продажи бизнеса в России

Fortum не согласилась с таким решением и заявляла о своем намерении принять меры для защиты своих прав в рамках международного законодательства. Президент и гендиректор компании Маркус Раурамо тогда заявлял, что Fortum еще допускает теоретически продажу своего бизнеса в России, но этот процесс оказался осложнен сменой менеджмента.