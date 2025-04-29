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Fortum продолжит процесс продажи бизнеса в России

Ведомости

Энергетическая компания Fortum не планирует возвращение в Россию и продолжит процесс продажи своего бизнеса. Это следует из отчетности за I квартал 2025 г., опубликованной на сайте финской компании.

«Fortum больше не работает в России и не намерена туда возвращаться», – говорится в сообщении.

Компания собирается продолжить процесс продажи своих российских активов тогда, когда «это будет возможно», уточняется в отчете.

Финская энергокомпания объявила об уходе из РФ в мае 2022 г. Также Fortum анонсировала возобновление отчуждения российской «дочки» Unipro.

В апреле 2023 г. президент РФ Владимир Путин подписал указ о механизме введения временного внешнего управления иностранными активами в России. Согласно документу, внешнее управление Росимуществом было введено в отношении российских «дочек» крупных энергетических компаний «Фортум» (Финляндия) и «Юнипро» (Германия).

Fortum не согласилась с таким решением и заявляла о своем намерении принять меры для защиты своих прав в рамках международного законодательства. Президент и гендиректор компании Маркус Раурамо тогда заявлял, что Fortum еще допускает теоретически продажу своего бизнеса в России, но этот процесс оказался осложнен сменой менеджмента.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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