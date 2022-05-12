Финский Fortum объявил об уходе из России

3 марта Раурамо сообщил об остановке реализации проектов Fortum в России из-за спецоперации на Украине. 7 марта компания объявила о списании непогашенной дебиторской задолженности Uniper по проекту «Северный поток — 2» на сумму около $1 млрд. Решение Fortum должно коснуться не только ее ключевой росийской «дочки» — ПАО «Фортум», но и компании «Юнипро», 84% которой принадлежит немецкой Unipro, которую контролирует Fortum. Также финская компания владеет 30% в росийской энергокомпании ТГК-1, основной акционер который - «Газпром энергохолдинг».