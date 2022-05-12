Финский Fortum объявил об уходе из России
Финская энергетическая компания Fortum объявила о контролируемом выходе с российского рынка и возможной продаже бизнеса в России, говорится на сайте компании.
«В дополнение к ранее объявленному замораживанию инвестиций и финансирования в наших российских дочерних компаниях, мы решили осуществить контролируемый выход с российского рынка. В качестве предпочтительного пути это решение включает потенциальную продажу российского бизнеса Fortum», — сообщил гендиректор компании Маркус Раурамо.
В компании также объявили о скором возобновлении отчуждения российской «дочки» Unipro. Завершение процесса потребует разрешения контролирующих органов и может занять какое-то время. Независимо от этого компания решила прекратить использовать бренд Fortum в России.
3 марта Раурамо сообщил об остановке реализации проектов Fortum в России из-за спецоперации на Украине. 7 марта компания объявила о списании непогашенной дебиторской задолженности Uniper по проекту «Северный поток — 2» на сумму около $1 млрд. Решение Fortum должно коснуться не только ее ключевой росийской «дочки» — ПАО «Фортум», но и компании «Юнипро», 84% которой принадлежит немецкой Unipro, которую контролирует Fortum. Также финская компания владеет 30% в росийской энергокомпании ТГК-1, основной акционер который - «Газпром энергохолдинг».
3 мая компания сообщила, что спишет более 2 млрд евро активов, связанных с Россией. Обесценение включает около 0,3 млрд евро в отношении основных средств и деловой репутации российского сегмента Fortum, 0,6 млрд евро в отношении основных средств компании «Юнипро» и 0,2 млрд евро, связанных с участием Fortum в проекте ТГК-1 и совместных предприятиях по возобновляемым источникам энергии, следует из заявления.