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Бизнес

Финский Fortum объявил об уходе из России

Ведомости

Финская энергетическая компания Fortum объявила о контролируемом выходе с российского рынка и возможной продаже бизнеса в России, говорится на сайте компании. 

«В дополнение к ранее объявленному замораживанию инвестиций и финансирования в наших российских дочерних компаниях, мы решили осуществить контролируемый выход с российского рынка. В качестве предпочтительного пути это решение включает потенциальную продажу российского бизнеса Fortum», — сообщил гендиректор компании Маркус Раурамо.

В компании также объявили о скором возобновлении отчуждения российской «дочки» Unipro. Завершение процесса потребует разрешения контролирующих органов и может занять какое-то время. Независимо от этого компания решила прекратить использовать бренд Fortum в России.

3 марта Раурамо сообщил об остановке реализации проектов Fortum в России из-за спецоперации на Украине. 7 марта компания объявила о списании непогашенной дебиторской задолженности Uniper по проекту «Северный поток — 2» на сумму около $1 млрд. Решение Fortum должно коснуться не только ее ключевой росийской «дочки» — ПАО «Фортум», но и компании «Юнипро», 84% которой принадлежит немецкой Unipro, которую контролирует Fortum. Также финская компания владеет 30% в росийской энергокомпании ТГК-1, основной акционер который - «Газпром энергохолдинг». 

3 мая компания сообщила, что спишет более 2 млрд евро активов, связанных с Россией. Обесценение включает около 0,3 млрд евро в отношении основных средств и деловой репутации российского сегмента Fortum, 0,6 млрд евро в отношении основных средств компании «Юнипро» и 0,2 млрд евро, связанных с участием Fortum в проекте ТГК-1 и совместных предприятиях по возобновляемым источникам энергии, следует из заявления.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных