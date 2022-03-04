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Финская энергокомпания Fortum остановит инвестиции в новые проекты в России

Это грозит компании многомиллиардными штрафами за срыв энергопроектов
Александр Волобуев
«Фортум» также инвестирует строительство ВЭС в России / Максим Стулов / Ведомости

Один из крупнейших иностранных инвесторов в российской электроэнергетике – финская Fortum остановила реализацию проектов в России, сообщил 3 марта гендиректор компании Маркус Раурамо. Такое решение Fortum приняла из-за начала Россией специальной военной операции (СВО) на Украине. «Бизнес не может продолжаться, как будто ничего не произошло. На данный момент мы остановили все новые инвестпроекты в РФ до дальнейшего уведомления и будем продолжать сокращать наше присутствие в тепловой генерации в стране», – говорится в заявлении топ-менеджера, опубликованном на сайте компании.

Решение Fortum будет касаться не только ее ключевой российской «дочки» – ПАО «Фортум» (финский холдинг владеет 98% в компании), но и компании «Юнипро», следует из заявления Раурамо. «Юнипро» на 84% принадлежит немецкому энергохолдингу Uniper, который, в свою очередь, контролируется Fortum (у нее 73,4%). Кроме того, у «Фортума» 30% в российской энергокомпании ТГК-1, основным акционером которой является «Газпром энергохолдинг».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных