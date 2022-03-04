Финская энергокомпания Fortum остановит инвестиции в новые проекты в России

Один из крупнейших иностранных инвесторов в российской электроэнергетике – финская Fortum остановила реализацию проектов в России, сообщил 3 марта гендиректор компании Маркус Раурамо. Такое решение Fortum приняла из-за начала Россией специальной военной операции (СВО) на Украине. «Бизнес не может продолжаться, как будто ничего не произошло. На данный момент мы остановили все новые инвестпроекты в РФ до дальнейшего уведомления и будем продолжать сокращать наше присутствие в тепловой генерации в стране», – говорится в заявлении топ-менеджера, опубликованном на сайте компании.