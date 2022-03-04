Финская энергокомпания Fortum остановит инвестиции в новые проекты в России

Финская энергокомпания Fortum остановит инвестиции в новые проекты в РоссииЭто грозит компании многомиллиардными штрафами за срыв энергопроектов
Один из крупнейших иностранных инвесторов в российской электроэнергетике – финская Fortum остановила реализацию проектов в России, сообщил 3 марта гендиректор компании Маркус Раурамо. Такое решение Fortum приняла из-за начала Россией специальной военной операции (СВО) на Украине. «Бизнес не может продолжаться, как будто ничего не произошло. На данный момент мы остановили все новые инвестпроекты в РФ до дальнейшего уведомления и будем продолжать сокращать наше присутствие в тепловой генерации в стране», – говорится в заявлении топ-менеджера, опубликованном на сайте компании.
Решение Fortum будет касаться не только ее ключевой российской «дочки» – ПАО «Фортум» (финский холдинг владеет 98% в компании), но и компании «Юнипро», следует из заявления Раурамо. «Юнипро» на 84% принадлежит немецкому энергохолдингу Uniper, который, в свою очередь, контролируется Fortum (у нее 73,4%). Кроме того, у «Фортума» 30% в российской энергокомпании ТГК-1, основным акционером которой является «Газпром энергохолдинг».