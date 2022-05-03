Fortum спишет связанные с Россией активы на 2,1 млрд евро

Сообщалось, что решение Fortum будет касаться не только ее ключевой российской «дочки» – ПАО «Фортум» (финский холдинг владеет 98% в компании), но и компании «Юнипро», которая на 84% принадлежит немецкому энергохолдингу Uniper. Тот в свою очередь контролируется Fortum (у нее 73,4%). Кроме того, у «Фортума» 30% в российской энергокомпании ТГК-1, основным акционером которой является «Газпром энергохолдинг».