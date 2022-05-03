Fortum спишет связанные с Россией активы на 2,1 млрд евро
Финская Fortum спишет более 2 млрд евро связанных с Россией активов, заявила компания на своем сайте. Обесценение будет отражено в отчетности Fortum и не повлияет на денежный поток группы и прибыль, следует из сообщения.
Fortum спишет активы в связи с военной спецоперацией, которую Россия проводит на Украине, и последовавшими за ней «геополитической напряженностью, неопределенностью и рисками».
«Fortum зафиксирует обесценение до налогообложения в размере около 2,1 млрд евро, связанное с деятельностью компании в России, в своих результатах за I квартал 2022 г.», — говорится в заявлении компании.
Обесценение включает около 0,3 млрд евро в отношении основных средств и деловой репутации российского сегмента Fortum, 0,6 млрд евро в отношении основных средств компании «Юнипро» и 0,2 млрд евро, связанных с участием Fortum в проекте ТГК-1 и совместных предприятиях по возобновляемым источникам энергии, следует из заявления.
7 марта Fortum объявила также о списании непогашенной дебиторской задолженности Uniper по проекту «Северный поток — 2» на сумму около $1 млрд. Стоимость чистых активов в России после обесценения составляет 3,3 млрд евро, добавили в компании.
Fortum остановила реализацию проектов в России из-за начала Россией специальной военной операции на Украине, сообщил 3 марта гендиректор компании Маркус Раурамо. «Бизнес не может продолжаться, как будто ничего не произошло. На данный момент мы остановили все новые инвестпроекты в РФ до дальнейшего уведомления и будем продолжать сокращать наше присутствие в тепловой генерации в стране», – пояснил топ-менеджер.
Сообщалось, что решение Fortum будет касаться не только ее ключевой российской «дочки» – ПАО «Фортум» (финский холдинг владеет 98% в компании), но и компании «Юнипро», которая на 84% принадлежит немецкому энергохолдингу Uniper. Тот в свою очередь контролируется Fortum (у нее 73,4%). Кроме того, у «Фортума» 30% в российской энергокомпании ТГК-1, основным акционером которой является «Газпром энергохолдинг».
«Балансовая стоимость наших российских генерирующих активов и участия в проекте газопровода «Северный поток – 2» (Uniper финансировала проект стоимостью 9,5 млрд евро наряду с Engie, OMV, Shell и Wintershall Dea. – «Ведомости») составляет примерно 5,5 млрд евро. В 2021 г. наши российские операции принесли примерно 500 млн евро сопоставимой операционной прибыли, что соответствует примерно 20% сопоставимой операционной прибыли группы», – отмечалось в заявлении Fortum.