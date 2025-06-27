Казахстан намерен подписать с РФ соглашение о строительстве АЭС до конца года
Казахстанские власти хотят заключить межправительственное соглашение с Россией о строительстве атомной электростанции до конца 2025 г. Об этом сообщил председатель Агентства по атомной энергии республики Алмасадам Саткалиев.
Отвечая на вопрос о строительстве АЭС, Саткалиев отметил, что окончательное решение будет принято по итогам подписания межправительственного соглашения. По его словам, межведомственная комиссия уже провела заседание, где были рассмотрены и утверждены результаты конкурса, энергетический совет подтвердил эти выводы.
Председатель Агентства рассказал, что стороны уже приступили к подготовке межправительственного соглашения.
«Мы сейчас достаточно интенсивные сроки для себя определили – до конца текущего года мы планируем подписать данный документ», – уточнил он (цитата по ТАСС).
Затраты на строительство АЭС в Казахстане могут достичь не менее $14 млрд.
В конце января президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что республика должна иметь свой ядерный кластер и поручил разработать планы развития атомной отрасли. Он подчеркивал, что следует ускорить строительство первой АЭС в условиях растущего энергодефицита.
Решение о строительстве в Казахстане АЭС было принято по результатам референдума в октябре 2024 г.