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Казахстан намерен подписать с РФ соглашение о строительстве АЭС до конца года

Ведомости

Казахстанские власти хотят заключить межправительственное соглашение с Россией о строительстве атомной электростанции до конца 2025 г. Об этом сообщил председатель Агентства по атомной энергии республики Алмасадам Саткалиев.

Отвечая на вопрос о строительстве АЭС, Саткалиев отметил, что окончательное решение будет принято по итогам подписания межправительственного соглашения. По его словам, межведомственная комиссия уже провела заседание, где были рассмотрены и утверждены результаты конкурса, энергетический совет подтвердил эти выводы.

Председатель Агентства рассказал, что стороны уже приступили к подготовке межправительственного соглашения.

«Мы сейчас достаточно интенсивные сроки для себя определили – до конца текущего года мы планируем подписать данный документ», – уточнил он (цитата по ТАСС).

Затраты на строительство АЭС в Казахстане могут достичь не менее $14 млрд.

В конце января президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что республика должна иметь свой ядерный кластер и поручил разработать планы развития атомной отрасли. Он подчеркивал, что следует ускорить строительство первой АЭС в условиях растущего энергодефицита.

Решение о строительстве в Казахстане АЭС было принято по результатам референдума в октябре 2024 г.

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