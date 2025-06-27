Казахстан намерен подписать с РФ соглашение о строительстве АЭС до конца года

Отвечая на вопрос о строительстве АЭС, Саткалиев отметил, что окончательное решение будет принято по итогам подписания межправительственного соглашения. По его словам, межведомственная комиссия уже провела заседание, где были рассмотрены и утверждены результаты конкурса, энергетический совет подтвердил эти выводы.