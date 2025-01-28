Токаев поручил создать ядерный кластер в Казахстане

В апреле 2024 г. стало известно, что Казахстан увеличил объем закупок электроэнергии у России, несмотря на повышение цены на фоне изменения правил торговли между странами, писал «Коммерсантъ». Средняя стоимость поставки во втором полугодии 2023 г. увеличилась почти на треть, превысив 5 руб. за 1 кВт/ч. Таможенные данные, в свою очередь, указывали, что с июля по декабрь 2023 г. Казахстан купил у РФ более 3 млрд кВт/ч, что на 156% больше, чем за аналогичный период прошлого года.