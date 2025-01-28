Токаев поручил создать ядерный кластер в Казахстане
Казахстан должен иметь свой ядерный кластер, заявил президент республики Касым-Жомарт Токаев на расширенном заседании правительства, где поручил разработать планы развития атомной отрасли.
«На фоне растущего энергодефицита следует ускорить строительство первой АЭС и, в целом, приступить к созданию в стране ядерного кластера. Это важная задача для обеспечения прогресса нашей страны», – сказал он (цитата по Zakon.kz).
Токаев поручил правительству совместно с инвестиционным холдингом АО «Самрук-Казына» разработать долгосрочные планы развития атомной отрасли: «На основе всестороннего анализа следует определить наиболее подходящие места для возведения будущих АЭС, а также современные и безопасные технологии».
По результатам референдума в октябре 2024 г. было принято решение о строительстве в Казахстане АЭС. Среди возможных поставщиков технологий рассматриваются: «Росатом», Китайская национальная ядерная корпорация (CNNC), южнокорейская Korea Hydro & Nuclear Power (KHNP) и Electricite de France (EdF, Франция).
Противники реализации проектов АЭС в Казахстане указывали на экологические риски, ссылаясь на негативные последствия использования территории республики для советских ядерных испытаний.
В апреле 2024 г. стало известно, что Казахстан увеличил объем закупок электроэнергии у России, несмотря на повышение цены на фоне изменения правил торговли между странами, писал «Коммерсантъ». Средняя стоимость поставки во втором полугодии 2023 г. увеличилась почти на треть, превысив 5 руб. за 1 кВт/ч. Таможенные данные, в свою очередь, указывали, что с июля по декабрь 2023 г. Казахстан купил у РФ более 3 млрд кВт/ч, что на 156% больше, чем за аналогичный период прошлого года.