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Токаев поручил создать ядерный кластер в Казахстане

Ведомости

Казахстан должен иметь свой ядерный кластер, заявил президент республики Касым-Жомарт Токаев на расширенном заседании правительства, где поручил разработать планы развития атомной отрасли.

«На фоне растущего энергодефицита следует ускорить строительство первой АЭС и, в целом, приступить к созданию в стране ядерного кластера. Это важная задача для обеспечения прогресса нашей страны», – сказал он (цитата по Zakon.kz).

Токаев поручил правительству совместно с инвестиционным холдингом АО «Самрук-Казына» разработать долгосрочные планы развития атомной отрасли: «На основе всестороннего анализа следует определить наиболее подходящие места для возведения будущих АЭС, а также современные и безопасные технологии».

По результатам референдума в октябре 2024 г. было принято решение о строительстве в Казахстане АЭС. Среди возможных поставщиков технологий рассматриваются: «Росатом», Китайская национальная ядерная корпорация (CNNC), южнокорейская Korea Hydro & Nuclear Power (KHNP) и Electricite de France (EdF, Франция).

Противники реализации проектов АЭС в Казахстане указывали на экологические риски, ссылаясь на негативные последствия использования территории республики для советских ядерных испытаний.

В апреле 2024 г. стало известно, что Казахстан увеличил объем закупок электроэнергии у России, несмотря на повышение цены на фоне изменения правил торговли между странами, писал «Коммерсантъ». Средняя стоимость поставки во втором полугодии 2023 г. увеличилась почти на треть, превысив 5 руб. за 1 кВт/ч. Таможенные данные, в свою очередь, указывали, что с июля по декабрь 2023 г. Казахстан купил у РФ более 3 млрд кВт/ч, что на 156% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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