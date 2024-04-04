Казахстан нарастил закупки электроэнергии у РФ на фоне возросших цен

Средняя стоимость поставки во втором полугодии 2023 г. увеличилась почти на треть, превысив 5 руб. за 1 кВт\ч, уточнила газета. Таможенные данные, в свою очередь, демонстрируют, что с июля по декабрь 2023 г. Казахстан купил у РФ более 3 млрд кВт\ч, что на 156% больше, чем за аналогичный период прошлого года.