Казахстан нарастил закупки электроэнергии у РФ на фоне возросших цен
Казахстан увеличил объем закупок электроэнергии у России, несмотря на повышение цены на фоне изменения правил торговли между странами, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на данные местных регуляторов.
Средняя стоимость поставки во втором полугодии 2023 г. увеличилась почти на треть, превысив 5 руб. за 1 кВт\ч, уточнила газета. Таможенные данные, в свою очередь, демонстрируют, что с июля по декабрь 2023 г. Казахстан купил у РФ более 3 млрд кВт\ч, что на 156% больше, чем за аналогичный период прошлого года.
Касательно изменения правил торговли между странами издание отмечает, что казахстанская сторона теперь обязана планировать покупку электроэнергии из РФ на каждый час поставки в следующий день. А с 1 июля 2023 г. объем электроэнергии, которую Казахстан покупает сверх плана, стоит дороже.
Опрошенные «Коммерсантом» аналитики отметили, что Казахстан и дальше будет увеличивать покупку электроэнергии у России, так как страна столкнулась с дефицитом из-за длительного недофинансирования собственной генерации.
В октябре 2021 г. в российской энергетической компании «Интер РАО» отмечали, что неофициально дефицит электроэнергии в Казахстане оценивается примерно в 600 МВт на пике потребления. Аварии на изношенных казахстанских ТЭЦ в 2020–2021 гг. приводили к резкому росту незапланированных перетоков электроэнергии в рамках балансирующего рынка (РФ и Казахстан связывает порядка 70 ЛЭП). В пиковые часы они достигали 1 ГВт в день.