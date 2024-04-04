/ Бизнес

Казахстан нарастил закупки электроэнергии у РФ на фоне возросших цен

Ведомости

Казахстан увеличил объем закупок электроэнергии у России, несмотря на повышение цены на фоне изменения правил торговли между странами, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на данные местных регуляторов.

Средняя стоимость поставки во втором полугодии 2023 г. увеличилась почти на треть, превысив 5 руб. за 1 кВт\ч, уточнила газета. Таможенные данные, в свою очередь, демонстрируют, что с июля по декабрь 2023 г. Казахстан купил у РФ более 3 млрд кВт\ч, что на 156% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Касательно изменения правил торговли между странами издание отмечает, что казахстанская сторона теперь обязана планировать покупку электроэнергии из РФ на каждый час поставки в следующий день. А с 1 июля 2023 г. объем электроэнергии, которую Казахстан покупает сверх плана, стоит дороже.

Опрошенные «Коммерсантом» аналитики отметили, что Казахстан и дальше будет увеличивать покупку электроэнергии у России, так как страна столкнулась с дефицитом из-за длительного недофинансирования собственной генерации.

В октябре 2021 г. в российской энергетической компании «Интер РАО» отмечали, что неофициально дефицит электроэнергии в Казахстане оценивается примерно в 600 МВт на пике потребления. Аварии на изношенных казахстанских ТЭЦ в 2020–2021 гг. приводили к резкому росту незапланированных перетоков электроэнергии в рамках балансирующего рынка (РФ и Казахстан связывает порядка 70 ЛЭП). В пиковые часы они достигали 1 ГВт в день.

Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — главные деловые новости на ваш email

Подписаться на рассылку

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных