Какую АЭС выберет Казахстан

Возведение первых двух таких реакторов началось 2005 г. на АЭС Олкилуото в Финляндии, они запущены в 2022 г. При этом EPR сталкивался с проблемами при вводе в строй и эксплуатации, что признавали и в компании-разработчике в 2015 г. Одним из самых ярких примеров является строившаяся с 2007 г. АЭС Фламанвиль на границе с Бельгией – первый атомный энергоблок, введенный в строй во Франции за 25 лет. Когда станция была все же достроена с 12-летним отставанием от графика, ее единственный EPR был запущен только со второй попытки – 9 сентября 2024 г. Задержки наблюдались и при строительстве АЭС в Финляндии: срок сдачи и начала генерации в 2015 г. был провален. Задержки по этапам строительства продолжались и в 2018-2021 гг.