Какую АЭС выберет Казахстан

Какую АЭС выберет КазахстанЧто предлагают Астане Москва, Пекин, Сеул и Париж в канун атомного референдума
На 6 октября в Казахстане намечен референдум по строительству атомной электростанции в поселке Улькен на берегу озера Балхаш. В случае положительного ответа большинства казахстанцев на вопрос об АЭС ее возведение поможет решить проблему дефицита электроэнергии в стране. Вариант ядерной генерации рассматривается в стране еще с 1990-х гг.
Противники реализации проектов АЭС в Казахстане указывают на экологические риски, ссылаясь на негативные последствия использования территории республики для советских ядерных испытаний под Семипалатинском в 1949-1989 гг., а также угрозу усиления «зависимости» от России в случае строительства станции по дизайну наших атомщиков.
Стоимость возможного возведения АЭС в Казахстане оценивалась гендиректором ТОО «Казахстанские атомные электрические станции» Тимуром Жантикиным в $10–15 млрд. Согласно информации с сайта правительства страны, Астана рассматривает в качестве участников потенциального тендера компании, уже эксплуатирующие реакторы поколения III+ собственной разработки.
Кроме «Росатома», это Китайская национальная ядерная корпорация (CNNC), южнокорейская Korea Hydro & Nuclear Power (KHNP) и Électricité de France (EdF, Франция). Американские компании GE-Hitachi и Nuscale были отклонены казахстанскими властями, так как на момент начала рассмотрения вопроса не имели опыта промышленной эксплуатации своих проектов. Оставшиеся представили свои проекты на международной выставке ядерных технологий KazAtomExpo 27-28 августа в Астане,
«Ведомости» разбирались, какие проекты могут предложить Казахстану «Росатом» и его зарубежные конкуренты.
Франция
Еще в январе 2023 г. старший вице-президент по развитию международных атомных проектов EdF Вакис Рамани во время визита в Астану предложил минэнерго Казахстана проект реактора EPR-1200 для первой АЭС в Казахстане.
Тогда отмечалось, что в 2021 г.в Усть-Каменогорске на востоке Казахстана запущен завод «Ульба-ТВС» по производству готового ядерного топлива для АЭС Китая по французской технологии Framatome. Предлагаемый французами EPR – водо-водяной реактор поколения III+ с изначальной сертифицированной мощностью 1650 МВт. Он спроектирован совместно французскими Areva NP, EdF и германской Siemens.
Возведение первых двух таких реакторов началось 2005 г. на АЭС Олкилуото в Финляндии, они запущены в 2022 г. При этом EPR сталкивался с проблемами при вводе в строй и эксплуатации, что признавали и в компании-разработчике в 2015 г. Одним из самых ярких примеров является строившаяся с 2007 г. АЭС Фламанвиль на границе с Бельгией – первый атомный энергоблок, введенный в строй во Франции за 25 лет. Когда станция была все же достроена с 12-летним отставанием от графика, ее единственный EPR был запущен только со второй попытки – 9 сентября 2024 г. Задержки наблюдались и при строительстве АЭС в Финляндии: срок сдачи и начала генерации в 2015 г. был провален. Задержки по этапам строительства продолжались и в 2018-2021 гг.
Французский проект EPR оказался слишком сложным в строительстве и эксплуатации, замечает редактор отраслевого портала Atominfo Александр Уваров. По его словам, исходная мощность блока 1600 МВт и более была плохо воспринята энергетиками. Теперь, поясняет эксперт, французам приходится предлагать не имеющий референтности проект EPR мощностью 1200 МВт – EPR-1200, сертифицированный французскими властями только в 2023 г., но еще не строившийся и не эксплуатировавшийся.
Южная Корея
В феврале 2024 г. минэнерго Казахстана сообщило, что Южная Корея предложила Астане проект водо-водяного реактора APR-1400 мощностью от 1345 до 1400 МВт разработки KEPCO (подконтрольна KHNP).
Он разрабатывался в 1990-е гг. на основе корейского реактора OPR-1000 и System 80+ американской компании Combustion Engineering (C-E). Но в 2022 г. американская Westinghouse, купившая C-E, начала судебный процесс против KHNP и KEPCO, обвиняя в нелицензионном копировании System 80+
APR-1400 сертифицирован корейскими властями в 2002 г. Южной Корее с этими реакторами эксплуатируются четыре блока и два строятся, в ОАЭ все четыре блока АЭС Барака запущены к сентябрю 2024 г.
Южнокорейские проекты APR различных мощностей построены и эксплуатируются как в стране, так и за рубежом, но их основная проблема, грозящая блокировкой зарубежных проектов – юридический спор с американской Westinghouse, замечает Уваров. «Если спор будет проигран, то судьба любого проекта по строительству таких реакторов за рубежом окажется в руках США с последующим выставлением с американской стороны политических требований», – отмечает эксперт.
Китай
Пекин предлагает Казахстану водо-водяной реактор «Хуалун-1» («Дракон-1»), или HPR- 1000. Это в конце августа подтвердил Жантикин. HPR-1000 разработан CNNC и China General Nuclear Power Group (CGNPG) в 2000-е гг. на основе ACPR-1000 (развитие линейки французских 900-мегаваттных реакторов) и ACP1000 (развитие линейки собственного китайского ректора). Сейчас в КНР эксплуатируются шесть энергоблоков с этим реактором, два – в Пакистане, еще 13 – на стадии строительства.
Китайские реакторы сооружаются в Китае серийным образом, общее число построенных и строящихся таких блоков достигает полутора десятков, говорит Уваров. Кроме того, по словам эксперта, страна обладает практически всеми технологиями топливного цикла и может предлагать заказчикам услуги по поставке топлива, обращению с отходами, а также предоставлять кредиты.
»Однако у китайских атомных корпораций минимальный опыт строительства АЭС за рубежом. Их успехи почти исключительно домашние», – говорит эксперт.
«Типовой» реактор от «Росатома»
«Росатом» предлагает Казахстану свой серийный водо-водяной ВВЭР-1200 мощностью 1200 МВт, разработанный на базе ВВЭР-1000 в начале 2000-х гг.. Он уже с 2017 г. внедрен на станциях как в России, так и монтируется на зарубежных проектах.
Сейчас эксплуатируются уже шесть энергоблоков на базе этой технологии: четыре в России (по 2 энергоблока Нововоронежской и Ленинградской АЭС) и два Белоруссии (Белорусская АЭС). Энергоблоки с реакторами ВВЭР-1200 сейчас строятся в Венгрии (АЭС «Пакш II»), Египте ( АЭС «Эль-Дабаа»), Турции (АЭС «Аккую»), Бангладеш (АЭС «Руппур»), Китае (АЭС «Сюйдапу» и АЭС «Тяньвань»).
«Росатом» с проектами ВВЭР на фоне остальных претендентов выглядит удачной кандидатурой для оператора строительства АЭС в Казахстане, считает Уваров. По его словам, у ВВЭР-1200 уже есть «референтность», возможно сотрудничество с заказчиками по всему топливному циклу.
«По линейке реакторов ВВЭР накоплен богатейший опыт реализации крупных проектов в России и различных регионах мира, от Китая и Ирана до Европы и Северной Африки», – заключает эксперт.