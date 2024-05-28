«Росатом» подписал первый экспортный контракт на строительство малой АЭС

«Росатом» подписал первый экспортный контракт на строительство малой АЭСТакие проекты будут востребованы в странах с небольшим потреблением энергии
Российская госкорпорация «Росатом» и власти Узбекистана заключили соглашение о сотрудничестве по строительству атомной станции малой мощности (АСММ) в республике. Об этом сообщила пресс-служба корпорации 27 мая.
Документ был подписан в рамках визита президента РФ Владимира Путина в Узбекистан. Он предусматривает строительство в Джизакской области Узбекистана АСММ по российскому проекту мощностью 330 МВт, состоящую из шести реакторов на базе установки РИТМ-200Н по 55 МВт.
Аналогичные реакторы сейчас используются в новейших атомных ледоколах «Арктика», «Сибирь» и «Урал». Также они установлены на запущенной в 2020 г. единственной в мире плавучей атомной теплоэлектростанции «Академик Ломоносов» мощностью 70 МВт. Она базируется в городе Певек на Чукотке.
«Росатом» станет генподрядчиком, местные компании также примут участие в проекте. Гендиректор госкорпорации Алексей Лихачев, слова которого приводятся в релизе, уточнил, что «Росатом» начнет строить АСММ уже летом 2024 г. Стороны выбрали площадку под станцию и подтвердили ее пригодность и безопасность, уточнили в госкорпорации.
«Росатом» сейчас строит АСММ в поселке Усть-Куйга в Якутии, где также будут установлены реакторы РИТМ-200Н. Запуск первого блока ожидается в 2027 г., ввод в эксплуатацию всего объекта – в 2028-м. Станция будет обеспечивать электричеством промышленные предприятия, в том числе золоторудное месторождение Кючус, а также месторождения олова Депутатское и Тирехтях.
Российская госкорпорация активно продвигает за рубежом свои проекты малых АЭС, но Узбекистан стал первым государством, подписавшим контракт на создание АСММ.
В конце 2023 г. «Росатом» подписал меморандум с монгольской Mon-Atom о возможности строительства АСММ в стране. Кроме того, Россия и Мьянма должны подписать межправсоглашение о строительстве наземной АСММ мощностью не менее 110 МВт с российскими реакторами (соответствующее распоряжение российский премьер Михаил Мишустин подписал 23 мая).
На первые договоренности по проектам АСММ со странами Африки, Латинской Америки и Юго-Восточной Азии «Росатом» намеревался выйти в 2024 г., следует из годового отчета «Атомэнергопрома» (структура госкорпорации, объединяющая гражданские активы).
На строительство АЭС малой мощности в Узбекистане претендовала также южнокорейская Hyundai Engineering, сообщало агентство Yonhap в конце 2023 г. Компания предлагает станции мощностью до 110 МВт. В 2021 г. Hyundai заключила соглашение о строительстве первой такой станции в Канаде, сейчас идет подготовка технико-экономического обоснования проекта.
Помимо АСММ, «Росатом» и узбекские власти обсуждают строительство в этой стране атомной электростанции на 2,4 ГВт. Соглашение о сотрудничестве в этой части стороны подписали еще в 2018 г. В июне 2023 г. замминистра энергетики Узбекистана Шерзод Ходжаев говорил, что стороны обсуждают «оптимизацию стоимости» реализации проекта. Он подчеркивал, что российский проект «сильно проигрывает» другим видам генерации.
Сейчас строительством АСММ в мире занимаются лишь три страны – Россия, Китай и Аргентина, отмечает эксперт по атомной энергетике, главный редактор отраслевого портала AtomInfo Александр Уваров. КНР строит одну такую станцию на острове Хайнань, чтобы «изучить ее эффективность» и возможность строительства в других регионах, Аргентина запускала несколько проектов в странах Латинской Америки, но так и не довела ни один из них до конца, перечисляет он.
Еще одним поставщиком малых модульных реакторов в ближайшие годы может стать «дочка» британской Rolls-Royce – Rolls-Royce SMR, добавляет эксперт по энергетике Кирилл Родионов.
У России есть серийное производство реакторов РИТМ-200, но нет ни одного реализованного проекта малой генерации с ними на суше (референтного проекта. – «Ведомости»), обращает внимание Уваров.
По его словам, АСММ проигрывает более мощной АЭС по экономике, но ее можно устанавливать в удаленных районах, а также в странах, где не нужна мощность «большой» станции – например, в Африке.
Выбор Узбекистана для строительства одного из первых проектов российской АСММ «выглядит логично», считает директор группы аналитики в электроэнергетике Kept Сергей Роженко. По его словам, в республике прогнозируется дефицит как электрогенерации, так и газа, который обеспечивает около 90% выработки энергии.
Эта страна логистически удобна для организации строительства проектов российского дизайна, добавляет Роженко. Он считает, что атомная станция может быть построена в Узбекистане более эффективно по стоимости и срокам в сравнении с другими источниками энергии.
При этом соглашение по поставкам газа из России позволит временно покрыть дефицит энергии в Узбекистане на период строительства, который может составить 7–8 лет, уточняет Роженко. Но одновременно это приведет к сокращению потенциала экспорта российского газа в республику, отмечает Родионов.