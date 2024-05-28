«Росатом» подписал первый экспортный контракт на строительство малой АЭС

Сейчас строительством АСММ в мире занимаются лишь три страны – Россия, Китай и Аргентина, отмечает эксперт по атомной энергетике, главный редактор отраслевого портала AtomInfo Александр Уваров. КНР строит одну такую станцию на острове Хайнань, чтобы «изучить ее эффективность» и возможность строительства в других регионах, Аргентина запускала несколько проектов в странах Латинской Америки, но так и не довела ни один из них до конца, перечисляет он.