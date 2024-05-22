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«Росатом» предложил трансформировать госуправление с помощью квантовых технологий

Необходимые для этого технологии в России уже есть, но к их активному внедрению только приступают
Екатерина Кинякина
Квантовые вычисления должны резко ускорить и упростить сложные компьютерные расчеты/ Dreamstime / PhotoXPress

Госкорпорация «Росатом» предложила Минцифры включить использование квантовых технологий в методические рекомендации по цифровой трансформации федеральных органов исполнительной власти и органов управления государственными внебюджетными фондами, госкорпораций и компаний с госучастием. Об этом заявила директор по цифровизации «Росатома» Екатерина Солнцева на дне «Экономики данных» на выставке «Россия» на ВДНХ 18 мая. По ее словам, госкорпорация уже направила в министерство такое предложение в рамках формирования национального проекта «Экономика данных и цифровая трансформация государства».

Использование госорганами и госкомпаниями квантовых решений позволит стимулировать спрос на такие продукты и решения, уточнил «Ведомостям» представитель «Росатома». Сейчас идет рабочее обсуждение возможности реализации данного предложения, добавил он.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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