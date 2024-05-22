«Росатом» предложил трансформировать госуправление с помощью квантовых технологий

Госкорпорация «Росатом» предложила Минцифры включить использование квантовых технологий в методические рекомендации по цифровой трансформации федеральных органов исполнительной власти и органов управления государственными внебюджетными фондами, госкорпораций и компаний с госучастием. Об этом заявила директор по цифровизации «Росатома» Екатерина Солнцева на дне «Экономики данных» на выставке «Россия» на ВДНХ 18 мая. По ее словам, госкорпорация уже направила в министерство такое предложение в рамках формирования национального проекта «Экономика данных и цифровая трансформация государства».