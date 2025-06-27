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Wildberries отменил требование для новых продавцов открывать счета в своем банке

Ведомости

Wildberries отменил требование для новых продавцов об обязательном открытии счета в своем дочернем банке. Об этом сообщила объединенная компания Wildberries&Russ.

До этого такую норму решили включить в обновленную оферту маркетплейса. Она должна была вступить в силу с 30 июня. Однако Федеральная антимонопольная служба (ФАС) выдала компании предостережение, указав, что нововведение может содержать признаки нарушения закона о защите конкуренции.

«По результатам внутреннего рассмотрения компания скорректировала процесс проверки новых продавцов, а также пункты оферты, касающиеся регистрации новых продавцов на платформе и открытия счетов в «Вайлдберриз банке» для новых партнеров», – сообщили в Wildberries&Russ.

В компании пояснили, что требование об открытии счета в «Вайлдбериз банке» изначально было введено для повышения безопасности платформы, поскольку это позволяло проводить комплексную проверку продавцов. Теперь же проверка новых участников маркетплейса будет осуществляться без необходимости открытия банковского счета.

26 июня ФАС выдала предостережение Wildberries, отметив, что навязывание услуг своего банка может содержать признаки нарушения закона о защите конкуренции. В частности, речь шла о создании дискриминационных условий и ограничении выбора финансовой организации для продавцов.

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