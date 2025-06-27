Wildberries отменил требование для новых продавцов открывать счета в своем банке

До этого такую норму решили включить в обновленную оферту маркетплейса. Она должна была вступить в силу с 30 июня. Однако Федеральная антимонопольная служба (ФАС) выдала компании предостережение, указав, что нововведение может содержать признаки нарушения закона о защите конкуренции.