«Транснефть» планирует увеличить поставки нефти РФ в Китай через Казахстан
«Транснефть» в составе рабочей группы при Минэнерго РФ и Казахстана рассматривает рост поставок нефти РФ в Китай через Казахстан до 12,5 млн т с 10 млн т, говорится в материале корпоративного журнала российской компании со ссылкой на слова заместителя генерального директора по транспортировке «Казтрансойла» Абая Бейсембаева.
Как отметил Бейсембаев, группа работает над решением таких вопросов, как строительство нефтеперекачивающих станций на территории Казахстана. При этом принятие финального решения об увеличении поставок будет за уполномоченными государственными органами сторон.
«Транзит казахстанской нефти через систему российских нефтепроводов по маршрутам Атырау – Самара – и далее в порты Новороссийск, Усть-Луга, на нефтеперерабатывающие заводы Казахстана и по маршруту Актау – Махачкала – Тихорецк – Новороссийск осуществляется в полном соответствии с заявками и без сбоев», – рассказал замгендиректора, подчеркнув эффективное взаимодействие представителей двух компаний и оперативность решения всех возникающих вопросов.
В середине мая в Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК) сообщили, что общий объем экспорта нефти из России и стран Центральной Азии в марте составил в среднем 6,6 млн баррелей в сутки (б/с), что на 108 000, или примерно на 2%, больше объемов, поставленных в феврале. За указанный период экспорт через систему «Транснефти» увеличился по сравнению с февралем на 102 000 б/с и достиг 3,8 млн б/с.