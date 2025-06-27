Газета
Телеграм
Главная / Бизнес /

«Транснефть» планирует увеличить поставки нефти РФ в Китай через Казахстан

Ведомости

«Транснефть» в составе рабочей группы при Минэнерго РФ и Казахстана рассматривает рост поставок нефти РФ в Китай через Казахстан до 12,5 млн т с 10 млн т, говорится в материале корпоративного журнала российской компании со ссылкой на слова заместителя генерального директора по транспортировке «Казтрансойла» Абая Бейсембаева.

Как отметил Бейсембаев, группа работает над решением таких вопросов, как строительство нефтеперекачивающих станций на территории Казахстана. При этом принятие финального решения об увеличении поставок будет за уполномоченными государственными органами сторон.

«Транзит казахстанской нефти через систему российских нефтепроводов по маршрутам Атырау – Самара – и далее в порты Новороссийск, Усть-Луга, на нефтеперерабатывающие заводы Казахстана и по маршруту Актау – Махачкала – Тихорецк – Новороссийск осуществляется в полном соответствии с заявками и без сбоев», – рассказал замгендиректора, подчеркнув эффективное взаимодействие представителей двух компаний и оперативность решения всех возникающих вопросов.

В середине мая в Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК) сообщили, что общий объем экспорта нефти из России и стран Центральной Азии в марте составил в среднем 6,6 млн баррелей в сутки (б/с), что на 108 000, или примерно на 2%, больше объемов, поставленных в феврале. За указанный период экспорт через систему «Транснефти» увеличился по сравнению с февралем на 102 000 б/с и достиг 3,8 млн б/с. 

Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — главные деловые новости на ваш email

Подписаться на рассылку

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow, 24smi

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных