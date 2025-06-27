«Транснефть» планирует увеличить поставки нефти РФ в Китай через Казахстан

В середине мая в Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК) сообщили, что общий объем экспорта нефти из России и стран Центральной Азии в марте составил в среднем 6,6 млн баррелей в сутки (б/с), что на 108 000, или примерно на 2%, больше объемов, поставленных в феврале. За указанный период экспорт через систему «Транснефти» увеличился по сравнению с февралем на 102 000 б/с и достиг 3,8 млн б/с.