В ОПЕК отметили рост экспорта нефти из России и Центральной Азии в марте

Экспорт увеличился как из Приморска – на 25 000 б/с до 818 000 б/с, так и из Усть-Луги – на 35 000 б/с до 575 000 б/с. В то же время, по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года, общий объем поставок через порты Балтийского моря снизился на 225 000 б/с. Экспорт нефти из Новороссийска в марте также увеличился по сравнению с февралем – на 42 000 б/с, достигнув 592 000 б/с.