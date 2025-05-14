В ОПЕК отметили рост экспорта нефти из России и Центральной Азии в марте
Общий объем экспорта нефти из России и стран Центральной Азии в марте составил в среднем 6,6 млн баррелей в сутки (б/с), что на 108 000, или примерно на 2% больше объемов, поставленных в феврале. Об этом сообщается в ежемесячном отчете ОПЕК.
В марте экспорт через систему «Транснефти» увеличился по сравнению с февралем на 102 000 б/с, и достиг 3,8 млн б/с. Тем не менее, этот показатель на 159 000 б/с ниже, чем за тот же период годом ранее. Поставки нефти из портов Балтийского моря за указанный период возросли по сравнению с февралем на 16 000 б/с, достигнув 1,4 млн б/с.
Экспорт увеличился как из Приморска – на 25 000 б/с до 818 000 б/с, так и из Усть-Луги – на 35 000 б/с до 575 000 б/с. В то же время, по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года, общий объем поставок через порты Балтийского моря снизился на 225 000 б/с. Экспорт нефти из Новороссийска в марте также увеличился по сравнению с февралем – на 42 000 б/с, достигнув 592 000 б/с.
В то же время прокачка по нефтепроводу «Дружба» в марте уменьшилась по сравнению с предыдущим месяцем на 101 000 б/с и составила 240 000 б/с. Этот показатель на 500 б/с ниже уровня марта прошлого года.
Экспорт нефти в Китай по трубопроводу Восточная Сибирь – Тихий Океан (ВСТО) в марте увеличился на 21 000 б/с. Объем поставок через тихоокеанский порт Козьмино возрос на 80 000 б/с, достигнув 923 000. б/с. Этот показатель на 66 000 б/с превышает уровень марта 2024 г.
Общая перевалка нефти в дальневосточных портах Де-Кастри и Анива в марте составила 258 000 б/с. В частности, поставки из порта Анива увеличились по сравнению с февралем на 39 000 б/с, в то время как объем поставок из Де-Кастри сократился на 31 000 б/с.
Экспорт нефти через терминал «Лукойла» в Варандее, расположенном в Баренцевом море, в марте возрос на 37 000 б/с, достигнув 102 000 б/с. Но этот показатель на 26 000 б/с ниже, чем в марте годом ранее.
Экспорт нефти из Центральной Азии в марте в среднем составил 205 000 б/с, что на 43 000 б/с меньше, чем в феврале. Этот объем также на 19 000 б/с ниже уровня марта 2024 г.
За указанный период общий экспорт нефтепродуктов из России и Центральной Азии снизился по сравнению с февралем на 91 000 б/с и составил 2,4 млн б/с. Этот показатель также на 134 000 б/с ниже уровня того же месяца в 2024 г. Снижение поставок в марте обусловлено, в первую очередь, уменьшением экспорта нефти и мазута, говорится в сообщении ОПЕК.
13 мая стало известно, что прирост запасов нефти, включая газовый конденсат, по категориям AB1C1 (разведанные запасы) в России в 2024 г. составил 516 млн т, что на 9% меньше показателя предыдущего года.