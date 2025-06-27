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Белград заинтересован в поставках России по нефтепроводу Венгрия – Сербия

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Белград заинтересован в поставках российских энергоресурсов по строящемуся нефтепроводу Венгрия – Сербия. Об этом в интервью ТАСС заявил сербский премьер-министр Джуро Мацут.

Он подчеркнул, что РФ остается ключевым и стратегическим партнером Сербии, особенно в сфере энергетики. По словам Мацута, Россия продолжает играть решающую роль в поставках энергоносителей в Сербию.

О том, что Сербия и Венгрия построят нефтепровод, по которому российское сырье будет поступать сербским потребителям, стало известно еще в 2023 г. Тогда уточнялось, что он будет построен между венгерским городом Альдьо и сербским Нови-Садом, его протяженность составит 128 км.

В том же интервью Мацут заявил, что Сербия не станет присоединяться к санкциям против России. По его словам, этого не произойдет, пока он занимает пост премьер-министра.

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