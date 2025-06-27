Белград заинтересован в поставках России по нефтепроводу Венгрия – Сербия

О том, что Сербия и Венгрия построят нефтепровод, по которому российское сырье будет поступать сербским потребителям, стало известно еще в 2023 г. Тогда уточнялось, что он будет построен между венгерским городом Альдьо и сербским Нови-Садом, его протяженность составит 128 км.