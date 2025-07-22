Свыше 100 магазинов «Винлаб» возобновили работу после атаки хакеров
Более 100 торговых точек «Винлаб» в Москве, Московской области, Хабаровске, Владивостоке и других регионах вновь открылись после кибератаки. Процесс по обеспечению полного возобновления работы планируется завершить до конца текущей недели, сообщила материнская компания сети Novabev Group.
По данным компании, в офлайн-магазинах сейчас действует привычный ассортимент, на том же уровне зафиксировано качество обслуживания, сохранена дисконтная программа. Сайт сети работает в качестве каталога, мобильное приложение обновлено и находится на последнем этапе модерации, указали представители Novabev Group.
Компания поблагодарила за поддержку клиентов и партнеров. «Решение группы не вступать в переговоры с киберпреступниками было единогласно поддержано всеми стейкхолдерами, что еще раз подтвердило прочность деловых отношений и взаимное уважение», – отмечено в публикации.
17 июля производитель водки Beluga и «Беленькая» – алкогольная группа Novabev Group – прекратил отгрузки продукции на несколько дней из-за технического сбоя, который в компании связали с «беспрецедентной» кибератакой. В результате действий хакеров была нарушена работоспособность части IT-инфраструктуры, что отразилось на доступности некоторых сервисов и инструментов, включая сеть «Винлаб», принадлежащую группе.