Свыше 100 магазинов «Винлаб» возобновили работу после атаки хакеров

Компания поблагодарила за поддержку клиентов и партнеров. «Решение группы не вступать в переговоры с киберпреступниками было единогласно поддержано всеми стейкхолдерами, что еще раз подтвердило прочность деловых отношений и взаимное уважение», – отмечено в публикации.