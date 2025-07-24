Авиакомпанию S7 оштрафовали на 40 000 рублей за овербукинг в мае

В мае замминистра транспорта Дмитрий Зверев сообщал, что Минтранс обсуждает введение овербукинга в России на авиарейсах, которые выполняются с частотой не реже двух раз в сутки. За легализацию этой процедуры в России ранее выступали и авиакомпании. По их мнению, это позволит им выйти из «серой зоны» – в том или ином виде овербукинг случается, например, при вынужденной замене самолета.