Авиакомпанию S7 оштрафовали на 40 000 рублей за овербукинг в мае
Авиакомпания «Сибирь» получила постановление транспортного прокурора, согласно которому ей необходимо выплатить штраф в размере 40 000 руб. за отказ регистрировать нескольких пассажиров в мае 2025 г., сообщила пресс-служба Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры.
Как отметили в прокуратуре, причиной отказа в авиакомпании назвали превышение числа зарегистрированных пассажиров над количеством мест на борту воздушного судна. Проверку после этого случая провела Байкало-Ангарская транспортная прокуратура. Компания привлечена к ответственности по ч. 2 ст. 14.4 КоАП РФ (оказание услуг, не соответствующих нормативно-правовым актам, совершенное повторно). Максимальный штраф по этой статье для юрлиц – 50 000 руб.
В мае замминистра транспорта Дмитрий Зверев сообщал, что Минтранс обсуждает введение овербукинга в России на авиарейсах, которые выполняются с частотой не реже двух раз в сутки. За легализацию этой процедуры в России ранее выступали и авиакомпании. По их мнению, это позволит им выйти из «серой зоны» – в том или ином виде овербукинг случается, например, при вынужденной замене самолета.