Минтранс обсуждает введение овербукинга на высокочастотных рейсах

Разрабатываемые поправки могут узаконить выплату обязательной компенсации пассажиру за пересадку на другие рейсы в размере 25 – 100% от стоимости билета, писали «Известия» в апреле 2025 г. со ссылкой на источники. При этом действие овербукинга может не распространяться на родителей с детьми, транзитных пассажиров, военнослужащих, летящих к месту службы, а также лиц, сопровождающих инвалидов. По данным издания, проект соответствующих изменений в Воздушный кодекс Минтранс может вынести на публичное обсуждение в июне.