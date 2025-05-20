Минтранс обсуждает введение овербукинга на высокочастотных рейсах

Минтранс обсуждает введение овербукинга на высокочастотных рейсахЭто позволит авиакомпаниям легально повысить загрузку рейсов
Минтранс обсуждает введение овербукинга в России на авиарейсах, которые выполняются с частотой не реже двух раз в сутки. Об этом сообщил 20 мая статс-секретарь – замминистра транспорта Дмитрий Зверев на XIII Петербургском международном юридическом форуме (ПМЮФ).
По его словам, новые механизмы, в том числе овербукинг, сейчас обсуждаются ведомством вместе с потребительскими сообществами. «Мы говорим о том, что сверхбронирование возможно только на рейсах, вылетающих не реже, чем дважды в сутки, возможно, цифра будет больше», — сказал Дмитрий Зверев (цитата по «Интерфаксу»).
Базовые принципы, которые Минтранс хочет установить в этой связи в качестве приоритета – высокий уровень обслуживания пассажира, информирование на каждом этапе бронирования, а также обязательное предоставление компенсации, перечислил замминистра. При этом ведомство намерено определить категории защищенных от овербукинга пассажиров. Речь идет о путешествующих с детьми, многодетных семьях и людях с ограниченными возможностями, добавил Зверев.
Дискуссия о внесении соответствующих поправок в Воздушный кодекс пока не завершена, подчеркнул он.
Овербукинг, или сверхбронирование – это продажа авиакомпанией большего числа билетов на рейс, чем количество мест на борту воздушного судна (ВС). Механизм широко применяется в мировой практике пассажирских авиаперевозок, а также в гостиничном бизнесе. При невозможности отправить пассажира намеченным рейсом авиакомпании обычно предлагают билет на ближайший рейс по тому же направлению в расписании и денежную компенсацию за невылет. В случае стыковочных рейсов предоставляется гостиница и трансфер.
Сейчас в российском законодательстве понятие овербукинга никак не регламентировано – то есть он не разрешен, но и не запрещен.
Разрабатываемые поправки могут узаконить выплату обязательной компенсации пассажиру за пересадку на другие рейсы в размере 25 – 100% от стоимости билета, писали «Известия» в апреле 2025 г. со ссылкой на источники. При этом действие овербукинга может не распространяться на родителей с детьми, транзитных пассажиров, военнослужащих, летящих к месту службы, а также лиц, сопровождающих инвалидов. По данным издания, проект соответствующих изменений в Воздушный кодекс Минтранс может вынести на публичное обсуждение в июне.
За легализацию овербукинга в России ранее выступали авиакомпании. Это позволит им выйти из «серой зоны» – в том или ином виде овербукинг случается, например, при вынужденной замене самолета, говорил гендиректор «Аэрофлота» Сергей Александровский в сентябре 2023 г. Он отмечал незащищенность прав пассажиров в таком случае. «Ведомости» направили вопросы в крупнейшие авиакомпании.
Обсуждение легализации овербукинга ведется в России с разной степенью интенсивности не менее 10 лет. Так, в 2015-2016 гг., мнения участников рынка о необходимости этого механизма разделились. Противники овербукинга, в том числе ликвидированная позднее авиакомпания «Трансаэро», указывали, что в стране мало маршрутов с высокой частотностью полетов, и в удаленных регионах следующий рейс может быть только спустя несколько дней.
С большой долей вероятности, речь идет о легализации уже сложившейся практики коммерческого овербукинга на некоторых авиарейсах с высокой частотностью, полагает главный редактор портала Frequentflyers.ru Илья Шатилин. Овербукинг фактически существует, например, между Москвой и Санкт-Петербургом, где выполняется несколько десятков рейсов в день и у пассажиров есть возможность оперативно менять время вылета, указывает эксперт.
На низкочастотных рейсах, которые выполняются, к примеру, раз в неделю по курортным направлениям, коммерческого овербукинга фактически не существует, поскольку такая практика принесла бы авиакомпаниям только дополнительные издержки, подчеркивает он.
В то же время, пока непонятно, как новые правила будут регулировать технический овербукинг – невозможность взять пассажира на борт из-за превышения максимальной взлетной массы самолета, сломавшегося кресла в салоне или потерявшихся при стыковке предыдущих рейсов людей, рассуждает Шатилин.
Увеличение числа авиабилетов, доступных к продаже, даже в условиях дефицита флота будет способствовать росту авиационной подвижности: пассажиры будут реже сталкиваться с тем, что на выбранную дату и направление нет билетов экономкласса, говорит исполнительный директор агентства «Авиапорт» Олег Пантелеев. Он считает, что наиболее логичным было бы «привязать» размер денежной компенсации, выплачиваемой при овербукинге, к продолжительности задержки до следующего рейса.
Пассажиропоток российских авиакомпаний начал стагнировать с начала 2025 г. По данным Росавиации, в январе-марте этот показатель снизился на 1% в годовом выражении до 22,7 млн человек. В феврале глава Росавиации Дмитрий Ядров прогнозировал снижение авиаперевозок пассажиров в этом году на 2,3% до 109,5 млн человек.
Обновлять авиапарк участникам рынка пока нечем: серийные поставки отечественных гражданских самолетов не начались, закупить зарубежные невозможно из-за введенных санкций в отношении России. На этом фоне процент занятости кресел у отечественных авиакомпаний еще в 2024 г. вырос на 1,7 п. п. и достиг 89,3%.