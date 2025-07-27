В «Шереметьево» открылась регистрация на первый авиарейс из Москвы в Пхеньян

Помимо авиасообщения между Россией и КНДР возобновляется железнодорожное сообщение. В декабре 2024 г. РЖД объявила о возобновлении пассажирских маршрутов с КНДР. Железнодорожное сообщение КНДР с Россией было приостановлено в 2020 г. в связи с пандемией коронавируса.