Первый авиарейс из Москвы в Пхеньян запланирован на 27 июля
Первый самолет из Москвы в Пхеньян запланирован на 27 июля, сообщает Минтранс РФ. В дальнейшем полеты будут осуществляться с частотой один раз в месяц.
Время в пути составит около восьми часов. Минтранс отмечает, что столицы России и КНДР впервые будут связаны прямым авиасообщением.
17 июня «Почта России» заявила о возобновлении отправки посылок в КНДР. Отправлять можно посылки до 20 кг, они прибудут к адресату за 15 дней. На самолете отправления будут лететь из Москвы во Владивосток, далее северокорейская авиакомпания-партнер доставит их в Пхеньян.
В декабре 2024 г. «Российские железные дороги» объявили о возобновлении пассажирского сообщения с Китаем и КНДР. Железнодорожное сообщение КНДР с Россией было приостановлено в 2020 г. в связи с пандемией коронавируса.