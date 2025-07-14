Первый авиарейс из Москвы в Пхеньян запланирован на 27 июля

Первый самолет из Москвы в Пхеньян запланирован на 27 июля, сообщает Минтранс РФ. В дальнейшем полеты будут осуществляться с частотой один раз в месяц.



Время в пути составит около восьми часов. Минтранс отмечает, что столицы России и КНДР впервые будут связаны прямым авиасообщением.