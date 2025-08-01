Объем грузовых перевозок РЖД снизился в июле на 5,4%

За июль транспортная компания РЖД перевезла 92,1 млн т грузов, что на 5,4% меньше, чем за аналогичный месяц в 2024 г. При этом с начала 2025 г. погрузки достигли 646,6 млн т, упав на 7,3% в сравнении с показателем за период с января по июль 2024 г., сообщается в Telegram-канале компании.