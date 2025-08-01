Объем грузовых перевозок РЖД снизился в июле на 5,4%
За июль транспортная компания РЖД перевезла 92,1 млн т грузов, что на 5,4% меньше, чем за аналогичный месяц в 2024 г. При этом с начала 2025 г. погрузки достигли 646,6 млн т, упав на 7,3% в сравнении с показателем за период с января по июль 2024 г., сообщается в Telegram-канале компании.
Как отметили в РЖД, результаты погрузок находятся под влиянием неблагоприятной конъюнктуры товарных рынков. Компания выделила такую проблему в угольном и строительном секторах, а также металлургии. Объем грузовых перевозок угля сократился на 3,6%, строительных материалов – на 17%, металлолома – на 34,6%, черных металлов – на 16,9% в течение семи месяцев 2025 г. Падение результатов погрузки зерновых на 35,6% в РЖД связали с низким урожаем 2024 г. и квотированием экспорта зерна.
Несмотря на общую отрицательную динамику, компания отметила рост экспортных перевозок грузов в восточном направлении на 4,1%. Такие поставки увеличились до 93,8 млн т с начала 2025 г. Среди товаров здесь РЖД отметила удобрения (+90,6%), черные металлы (+3,9%), железную руду (+12,3%) и другие грузы.
1 августа Ирина Магнушевская была назначена заместителем гендиректора ОАО «Российские железные дороги» – начальником Центра фирменного транспортного обслуживания (ЦФТО). Она будет курировать коммерческую деятельность РЖД в сфере грузовых перевозок. Ранее Магнушевская занимала должность гендиректора Института экономики и развития транспорта (ИЭРТ).