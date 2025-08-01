Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Идеи управления
Город
Ведомости&
Техуспех
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Бизнес-регата
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Туризм
Думай
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Бизнес /

Объем грузовых перевозок РЖД снизился в июле на 5,4%

Ведомости

За июль транспортная компания РЖД перевезла 92,1 млн т грузов, что на 5,4% меньше, чем за аналогичный месяц в 2024 г. При этом с начала 2025 г. погрузки достигли 646,6 млн т, упав на 7,3% в сравнении с показателем за период с января по июль 2024 г., сообщается в Telegram-канале компании.

Как отметили в РЖД, результаты погрузок находятся под влиянием неблагоприятной конъюнктуры товарных рынков. Компания выделила такую проблему в угольном и строительном секторах, а также металлургии. Объем грузовых перевозок угля сократился на 3,6%, строительных материалов – на 17%, металлолома – на 34,6%, черных металлов – на 16,9% в течение семи месяцев 2025 г. Падение результатов погрузки зерновых на 35,6% в РЖД связали с низким урожаем 2024 г. и квотированием экспорта зерна.

Несмотря на общую отрицательную динамику, компания отметила рост экспортных перевозок грузов в восточном направлении на 4,1%. Такие поставки увеличились до 93,8 млн т с начала 2025 г. Среди товаров здесь РЖД отметила удобрения (+90,6%), черные металлы (+3,9%), железную руду (+12,3%) и другие грузы.

1 августа Ирина Магнушевская была назначена заместителем гендиректора ОАО «Российские железные дороги» – начальником Центра фирменного транспортного обслуживания (ЦФТО). Она будет курировать коммерческую деятельность РЖД в сфере грузовых перевозок. Ранее Магнушевская занимала должность гендиректора Института экономики и развития транспорта (ИЭРТ).

Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Нажимая кнопку «Подписаться», я даю свое согласие получать письма от «Ведомости» и подтверждаю, что ознакомился и принимаю Политику по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow, 24smi

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных