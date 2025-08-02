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Дочерняя компания OMV обжаловала решение суда об увеличении неустойки

Ведомости

Суд зарегистрировал кассационную жалобу компании OMV Exploration & Production GmbH на свое решение об увеличении судебной неустойки, которая подлежит взысканию в случае нарушения запрета на продолжение разбирательства с «Газпромом» в международном арбитраже. Об этом со ссылкой на материалы дела пишет «РИА Новости».

Дочерняя компания австрийской OMV, как следует из карточки дела, подала жалобу на определение арбитражного суда Санкт-Петербурга и Ленинградской области от 14 июля. В материалах говорится, что суд оспариваемым определением удовлетворил ходатайство «Газпрома» об увеличении судебной неустойки за нарушение антиискового запрета. Размер установленной неустойки не уточняется.

«Газпром» подал иск к OMV Exploration & Production GmbH в конце марта 2024 г. 16 апреля заседание по делу было проведено в закрытом судебном заседании, в том же месяце иск был «полностью или частично» удовлетворен.

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В ноябре прошлого года стало известно, что подача российского газа будет прекращена после арбитражного решения по разбирательству между OMV и «Газпромом». 13 ноября сообщалось о победе OMV в арбитражном споре с «Газпром экспортом», который компания вела по правилам Международной торговой палаты (ICC) на сумму 230 млн евро плюс проценты и судебные издержки. Речь шла о взыскании средств из-за нарушения контрактных обязательств по поставкам газа в Германию, которые в 2022 г. «велись нерегулярно», а с сентября были прекращены полностью. Истец планировал получить присужденные ему 230 млн евро в счет платежей по другому контракту. 

В 2018 г. OMV и «Газпром» продлили действие контракта на поставку российского трубопроводного газа в Австрию с 2028 до 2040 г. В феврале 2024 г. министр энергетики Австрии Леонора Гевесслер заявила, что Австрия рассмотрит варианты расторжения действующего до 2040 г. договора «Газпрома» с нефтегазовым гигантом OMV. По ее словам, доля России в австрийском импорте газа выросла с 76% в ноябре 2023 г. до рекордных 98% в декабре.

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