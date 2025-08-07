Газета
Ozon во II квартале 2025 года получил прибыль в 359 млн рублей

Ozon Holdings PLC завершил II квартал 2025 г. с чистой прибылью в 359 млн руб., тогда как годом ранее компания фиксировала убыток в 28 млрд руб. Об этом говорится в неаудированной отчетности компании.

Выручка Ozon за отчетный период составила 227,6 млрд руб., что на 87% выше показателя II квартала 2024 г. Основной рост обеспечили доходы от предоставления услуг (+100% г/г) и процентная выручка финтех-сегмента (+198% г/г). Валовая прибыль увеличилась в 3,7 раза до 57,5 млрд руб.

Скорректированная EBITDA достигла 39,2 млрд руб., что стало рекордом для компании. В сегменте электронной коммерции показатель вырос до 24,5 млрд руб. против убытка в 6 млрд руб. годом раньше. Финтех-сегмент принес 14,7 млрд руб., что на 149% больше в годовом выражении.

Чистый поток денежных средств от операционной деятельности вырос на 330% г/г и составил 179,9 млрд руб.

Сообщалось, что по итогам 2024 г. Ozon увеличил оборот, включая услуги, на 64% до 2,875 трлн руб. Число активных продавцов на платформе достигло 600 000, причем более 80% из них представляют регионы. Выручка группы выросла на 45% до 615,7 млрд руб., а скорректированная EBITDA достигла 40,1 млрд руб.

