Ozon во II квартале 2025 года получил прибыль в 359 млн рублей

Сообщалось, что по итогам 2024 г. Ozon увеличил оборот, включая услуги, на 64% до 2,875 трлн руб. Число активных продавцов на платформе достигло 600 000, причем более 80% из них представляют регионы. Выручка группы выросла на 45% до 615,7 млрд руб., а скорректированная EBITDA достигла 40,1 млрд руб.