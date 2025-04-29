Ozon в I квартале 2025 года увеличил оборот на 47%
Ozon Holdings PLC по итогам I квартала 2025 г. нарастил оборот (GMV), включая услуги, до 837,8 млрд руб., что на 47% превышает показатель за аналогичный период прошлого года. Об этом сообщается на сайте компании.
Скорректированная EBITDA увеличилась в 3,2 раза и составила 32,4 млрд руб. Маржинальность по EBITDA в отчетном периоде выросла на 2,1 п. п. до 3,9%. По итогам I квартала выручка возросла на 65% и достигла 202,9 млрд руб. Убыток сократился на 40% и составил 7,9 млрд руб. Чистый поток денежных средств от операционной деятельности увеличился в 21 раз до 32,5 млрд руб.
В 2024 г. Ozon нарастил оборот, включая услуги, до 2,875 трлн руб., что на 64% больше год к году. Число активных продавцов выросло до 600 000, более 80% из них – жители российских регионов. Скорректированная EBITDA составила 40,1 млрд руб. Выручка группы в прошлом году увеличилась на 45%, составив 615,7 млрд руб. Число активных покупателей достигло 56,5 млн, продемонстрировав рост на 10,4 млн год к году. Компания доставила 1,471 млрд заказов, что на 52% больше в годовом выражении.