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Ozon в I квартале 2025 года увеличил оборот на 47%

Ведомости

Ozon Holdings PLC по итогам I квартала 2025 г. нарастил оборот (GMV), включая услуги, до 837,8 млрд руб., что на 47% превышает показатель за аналогичный период прошлого года. Об этом сообщается на сайте компании.

Скорректированная EBITDA увеличилась в 3,2 раза и составила 32,4 млрд руб. Маржинальность по EBITDA в отчетном периоде выросла на 2,1 п. п. до 3,9%. По итогам I квартала выручка возросла на 65% и достигла 202,9 млрд руб. Убыток сократился на 40% и составил 7,9 млрд руб. Чистый поток денежных средств от операционной деятельности увеличился в 21 раз до 32,5 млрд руб.

В 2024 г. Ozon нарастил оборот, включая услуги, до 2,875 трлн руб., что на 64% больше год к году. Число активных продавцов выросло до 600 000, более 80% из них – жители российских регионов. Скорректированная EBITDA составила 40,1 млрд руб. Выручка группы в прошлом году увеличилась на 45%, составив 615,7 млрд руб. Число активных покупателей достигло 56,5 млн, продемонстрировав рост на 10,4 млн год к году. Компания доставила 1,471 млрд заказов, что на 52% больше в годовом выражении.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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