Ozon в I квартале 2025 года увеличил оборот на 47%

В 2024 г. Ozon нарастил оборот, включая услуги, до 2,875 трлн руб., что на 64% больше год к году. Число активных продавцов выросло до 600 000, более 80% из них – жители российских регионов. Скорректированная EBITDA составила 40,1 млрд руб. Выручка группы в прошлом году увеличилась на 45%, составив 615,7 млрд руб. Число активных покупателей достигло 56,5 млн, продемонстрировав рост на 10,4 млн год к году. Компания доставила 1,471 млрд заказов, что на 52% больше в годовом выражении.