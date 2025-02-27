Ozon увеличил оборот на 64% в 2024 году

Выручка группы в 2024 г. выросла на 45%, составив 615,7 млрд руб. В IV квартале прошлого года рост составил 69% год к году – до 216,6 млрд руб. Отмечается, что на увеличение показателя оказал влияние значительный рост выручки от услуг и процентной выручки. При этом выручка от услуг по итогам прошлого года составила 368,6 млрд руб. (на 52% больше в годовом исчислении), а по результатам IV квартала – 129,4 млрд руб. (на 81% больше год к году). В компании объяснили, что рост преимущественно связан с существенным увеличением выручки от маркетинговых и информационных услуг – на 95% год к году в 2024 г. и на 99% в IV квартале в связи с расширением линейки сервисов для продавцов маркетплейса.