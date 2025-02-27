Ozon увеличил оборот на 64% в 2024 году
Ozon Holdings PLC нарастил оборот (GMV), включая услуги, до 2,875 трлн руб. в 2024 г., что на 64% больше год к году. Оборот предпринимателей на Ozon в прошлом году увеличился на 69%, а доля в обороте маркетплейса составила 85,4%, говорится в отчете компании о неаудированных финансовых результатах за IV квартал и полный 2024 г.
По данным компании, количество активных продавцов выросло до 600 000, более 80% из них – жители регионов России.
Скорректированная EBITDA в прошлом году продемонстрировала рекордное значение, составив 40,1 млрд руб., невзирая на активные инвестиции в развитие маркетплейса и увеличение стоимости труда. Показатель стал положительным в e-commerce бизнесе (7,6 млрд руб.) и в финтехе (32,4 млрд руб.). В IV квартале 2024 г. скорректированная EBITDA также показала самое высокое квартальное значение – 16,8 млрд руб. По результатам текущего года компания ожидает рост оборота на 30-40% в годовом исчислении при скорректированной EBITDA на уровне 70-90 млрд руб.
Выручка группы в 2024 г. выросла на 45%, составив 615,7 млрд руб. В IV квартале прошлого года рост составил 69% год к году – до 216,6 млрд руб. Отмечается, что на увеличение показателя оказал влияние значительный рост выручки от услуг и процентной выручки. При этом выручка от услуг по итогам прошлого года составила 368,6 млрд руб. (на 52% больше в годовом исчислении), а по результатам IV квартала – 129,4 млрд руб. (на 81% больше год к году). В компании объяснили, что рост преимущественно связан с существенным увеличением выручки от маркетинговых и информационных услуг – на 95% год к году в 2024 г. и на 99% в IV квартале в связи с расширением линейки сервисов для продавцов маркетплейса.
Более чем трехкратный рост процентной выручки в 2024 г. Ozon связывает с развитием кредитных продуктов финтеха и повышением ключевой ставки Банка России. Рост выручки предоставил группе возможность увеличить валовую прибыль до 35,7 млрд руб. в IV квартале (в 2,6 раза) и до 99,9 млрд руб. за весь прошлый год (на 126%).
Количество активных покупателей в предыдущем году составило 56,5 млн, продемонстрировав рост на 10,4 млн год к году. Компания доставила 1,471 млрд заказов, что на 52% больше в годовом выражении.