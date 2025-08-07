Компания Fix Price начала сотрудничество с маркетплейсом Noon в ОАЭ
Как отметили в пресс-службе, новое партнерство поможет Fix Price сделать покупку товаров для потребителей удобнее, что, в свою очередь, приведет к росту среднего чека и объема продаж. В компании также подчеркнули, что Noon известен как «Amazon Ближнего Востока» и имеет ежедневную аудиторию в 500 000 человек.
В Fix Price напомнили, что на рынок ОАЭ магазины зашли в 2024 г. Сейчас объемы продаж торговых точек растут, как и интернет-продажи. Благодаря сотрудничеству с известными на Ближнем Востоке сервисами доставки еды и продуктов питания объем e-commerce вырос с начала 2025 г. в два раза.
C 6 августа Мосбиржа и «СПБ биржа» исключили депозитарные расписки, представляющие акции компании, из списка ценных бумаг. Компания подала заявление о делистинге добровольно в начале июня. Это произошло с учетом переоценки стратегической целесообразности сохранения листинга глобальных депозитарных расписок (ГДР) на биржах.