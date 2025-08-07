Компания Fix Price начала сотрудничество с маркетплейсом Noon в ОАЭ

В Fix Price напомнили, что на рынок ОАЭ магазины зашли в 2024 г. Сейчас объемы продаж торговых точек растут, как и интернет-продажи. Благодаря сотрудничеству с известными на Ближнем Востоке сервисами доставки еды и продуктов питания объем e-commerce вырос с начала 2025 г. в два раза.