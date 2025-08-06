Fix Price объявила о делистинге ГДР с Мосбиржи и СПБ биржи

Владельцы ГДР Fix Price, которые не примут участия в обмене, сохранят за собой право собственности на глобальные депозитарные расписки, но не будут допущены к организованным торгам на Мосбирже и СПБ бирже после делистинга с торговых площадок. При сохранении текущих инфраструктурных ограничений и рисков корпоративные права владельцев таких ГДР будут оставаться ограниченными, указали в компании.