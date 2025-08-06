Fix Price объявила о делистинге ГДР с Мосбиржи и СПБ биржи
Fix Price Group plc. объявила, что с 6 августа Мосбиржа и СПБ биржа исключили депозитарные расписки, представляющие акции компании, из списка ценных бумаг. Об этом говорится в сообщении на сайте группы.
Компания подала заявление о добровольном делистинге 5 июня. В сообщении говорится, что Fix Price приняла такое решение после переоценки стратегической целесообразности сохранения листинга глобальных депозитарных расписок (ГДР) на биржах и в свете продолжающейся реорганизации группы.
5 июня торговая сеть Fix Price запустила процесс обмена ГДР казахстанского холдинга группы на обыкновенные акции «Фикс прайс». Совет директоров Fix Price plc. также принял решение о делистинге своих ГДР с Московской биржи и СПБ биржи. После завершения обмена акции «Фикс прайс» начнут торговаться на Мосбирже. В качестве ожидаемой даты начала торгов указано 6 августа.
Владельцы ГДР Fix Price, которые не примут участия в обмене, сохранят за собой право собственности на глобальные депозитарные расписки, но не будут допущены к организованным торгам на Мосбирже и СПБ бирже после делистинга с торговых площадок. При сохранении текущих инфраструктурных ограничений и рисков корпоративные права владельцев таких ГДР будут оставаться ограниченными, указали в компании.