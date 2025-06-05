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Fix Price объявила о начале обмена ГДР на акции российского ПАО

Ведомости

Торговая сеть Fix Price запустила процесс обмена глобальных депозитарных расписок (ГДР) казахстанского холдинга группы Fix Price на обыкновенные акции ПАО «Фикс прайс». Об этом сообщается в пресс-релизе компании.

Совет директоров Fix Price plc. также принял решение о делистинге своих ГДР с Московской биржи и СПБ биржи. После завершения обмена акции ПАО «Фикс прайс» начнут торговаться на Мосбирже. В качестве ожидаемой даты начала торгов указано 6 августа.

Владельцы ГДР Fix Price, которые не примут участия в обмене, сохранят за собой право собственности на глобальные депозитарные расписки, но не будут допущены к организованным торгам на Мосбирже и СПБ бирже после делистинга с торговых площадок. При сохранении текущих инфраструктурных ограничений и рисков корпоративные права владельцев таких ГДР будут оставаться ограниченными, указали в компании.

Согласно отчетности Fix Price, выручка сети по МСФО в I квартале 2025 г. увеличилась на 3,9% по сравнению с аналогичным периодом 2024 г. и достигла 74,4 млрд руб. Розничная выручка выросла на 8,4% до 68,7 млрд руб. Показатель скорректированной EBITDA продемонстрировал рост на 2,3% и достиг 10,22 млрд руб. Чистая прибыль выросла на 4,4% и составила 3,4 млрд руб. При этом рентабельность по чистой прибыли осталась на уровне 4,6%.

Чистые финансовые расходы Fix Price в отчетном периоде составили 1,38 млрд руб., тогда как годом ранее компания фиксировала чистые финансовые доходы в 21 млн руб. Изменения связаны с сокращением объема депозитов после распределения дивидендов, повышением процентных ставок по кредитам и ростом расходов по арендным обязательствам на фоне расширения сети магазинов. В I квартале 2025 г. сеть открыла 117 новых точек. По состоянию на 31 марта 2025 г. общее число магазинов Fix Price достигло 7282.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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