Fix Price объявила о начале обмена ГДР на акции российского ПАО
Торговая сеть Fix Price запустила процесс обмена глобальных депозитарных расписок (ГДР) казахстанского холдинга группы Fix Price на обыкновенные акции ПАО «Фикс прайс». Об этом сообщается в пресс-релизе компании.
Совет директоров Fix Price plc. также принял решение о делистинге своих ГДР с Московской биржи и СПБ биржи. После завершения обмена акции ПАО «Фикс прайс» начнут торговаться на Мосбирже. В качестве ожидаемой даты начала торгов указано 6 августа.
Владельцы ГДР Fix Price, которые не примут участия в обмене, сохранят за собой право собственности на глобальные депозитарные расписки, но не будут допущены к организованным торгам на Мосбирже и СПБ бирже после делистинга с торговых площадок. При сохранении текущих инфраструктурных ограничений и рисков корпоративные права владельцев таких ГДР будут оставаться ограниченными, указали в компании.
Согласно отчетности Fix Price, выручка сети по МСФО в I квартале 2025 г. увеличилась на 3,9% по сравнению с аналогичным периодом 2024 г. и достигла 74,4 млрд руб. Розничная выручка выросла на 8,4% до 68,7 млрд руб. Показатель скорректированной EBITDA продемонстрировал рост на 2,3% и достиг 10,22 млрд руб. Чистая прибыль выросла на 4,4% и составила 3,4 млрд руб. При этом рентабельность по чистой прибыли осталась на уровне 4,6%.
Чистые финансовые расходы Fix Price в отчетном периоде составили 1,38 млрд руб., тогда как годом ранее компания фиксировала чистые финансовые доходы в 21 млн руб. Изменения связаны с сокращением объема депозитов после распределения дивидендов, повышением процентных ставок по кредитам и ростом расходов по арендным обязательствам на фоне расширения сети магазинов. В I квартале 2025 г. сеть открыла 117 новых точек. По состоянию на 31 марта 2025 г. общее число магазинов Fix Price достигло 7282.