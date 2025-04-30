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Выручка Fix Price по МСФО в I квартале 2025 года выросла на 3,9%

Ведомости

Выручка торговой сети Fix Price по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) в I квартале 2025 г. выросла на 3,9% по сравнению с аналогичным периодом годом ранее и достигла 74,4 млрд руб. Об этом сообщается в отчете компании.

Розничная выручка увеличилась на 8,4%, составив 68,7 млрд руб. Показатель скорректированной EBITDA также продемонстрировал рост на 2,3%, достигнув 10,22 млрд руб. Чистая прибыль компании выросла на 4,4% и составила 3,4 млрд руб. При этом рентабельность по чистой прибыли осталась на уровне 4,6%.

Чистые финансовые расходы Fix Price в отчетном периоде составили 1,38 млрд руб., тогда как годом ранее компания фиксировала чистые финансовые доходы в размере 21 млн руб. Такие изменения связаны с сокращением объема депозитов после распределения дивидендов, повышением процентных ставок по кредитам, а также ростом расходов по арендным обязательствам на фоне расширения сети магазинов.

В I квартале 2025 г. компания продолжила активное развитие, открыв 117 новых магазинов. По состоянию на 31 марта 2025 г. общее количество магазинов Fix Price достигло 7282.

«Как и прежде, мы видим значительные возможности для дальнейшего роста сети и оцениваем потенциал рынка в 18 600 магазинов в России, Казахстане и Беларуси», – поясняется в отчете компании.

1 апреля ЦБ одобрил регистрацию проспекта акций для АО «Фикс прайс». Это дает возможность обществу приобрести публичный статус.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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