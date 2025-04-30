Выручка Fix Price по МСФО в I квартале 2025 года выросла на 3,9%
Выручка торговой сети Fix Price по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) в I квартале 2025 г. выросла на 3,9% по сравнению с аналогичным периодом годом ранее и достигла 74,4 млрд руб. Об этом сообщается в отчете компании.
Розничная выручка увеличилась на 8,4%, составив 68,7 млрд руб. Показатель скорректированной EBITDA также продемонстрировал рост на 2,3%, достигнув 10,22 млрд руб. Чистая прибыль компании выросла на 4,4% и составила 3,4 млрд руб. При этом рентабельность по чистой прибыли осталась на уровне 4,6%.
Чистые финансовые расходы Fix Price в отчетном периоде составили 1,38 млрд руб., тогда как годом ранее компания фиксировала чистые финансовые доходы в размере 21 млн руб. Такие изменения связаны с сокращением объема депозитов после распределения дивидендов, повышением процентных ставок по кредитам, а также ростом расходов по арендным обязательствам на фоне расширения сети магазинов.
В I квартале 2025 г. компания продолжила активное развитие, открыв 117 новых магазинов. По состоянию на 31 марта 2025 г. общее количество магазинов Fix Price достигло 7282.
«Как и прежде, мы видим значительные возможности для дальнейшего роста сети и оцениваем потенциал рынка в 18 600 магазинов в России, Казахстане и Беларуси», – поясняется в отчете компании.
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