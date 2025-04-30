Выручка Fix Price по МСФО в I квартале 2025 года выросла на 3,9%

Чистые финансовые расходы Fix Price в отчетном периоде составили 1,38 млрд руб., тогда как годом ранее компания фиксировала чистые финансовые доходы в размере 21 млн руб. Такие изменения связаны с сокращением объема депозитов после распределения дивидендов, повышением процентных ставок по кредитам, а также ростом расходов по арендным обязательствам на фоне расширения сети магазинов.