ЦБ одобрил регистрацию проспекта акций для Fix Price

С 1 января в силу вступило указание ЦБ, согласно которому неквалифицированные инвесторы не смогут покупать ценные бумаги, эмитентом которых является иностранное государство или лицо, зарегистрированное за рубежом. Мосбиржа с начала года запретила «неквалам» покупку бумаг «квазииностранцев», присвоив им новый признак – «доступная для покупок только квалифицированным инвесторам».