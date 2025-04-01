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ЦБ одобрил регистрацию проспекта акций для Fix Price

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Банк России принял решение о регистрации проспекта обыкновенных акций для АО «Фикс прайс», что дает возможность обществу приобрести публичный статус, говорится в сообщении на сайте ЦБ.

24 января АО «Фикс прайс» стало владельцем 100% акций «Бест прайс», операционной дочки материнской компании – ритейлера Fix Price.

В конце прошлого года казахстанская компания Fix Price зарегистрировала АО «Фикс прайс». Генеральным директором стал Владимир Погонин, который также возглавляет ООО «Бест прайс» – операционную «дочку» компании.

С 1 января в силу вступило указание ЦБ, согласно которому неквалифицированные инвесторы не смогут покупать ценные бумаги, эмитентом которых является иностранное государство или лицо, зарегистрированное за рубежом. Мосбиржа с начала года запретила «неквалам» покупку бумаг «квазииностранцев», присвоив им новый признак – «доступная для покупок только квалифицированным инвесторам».

Fix Price – одна из ведущих на международном рынке и крупнейшая в России сеть магазинов низких фиксированных цен. Компания основана в 2007 г. В ноябре 2023 г. акционеры сети группы одобрили редомициляцию головной структуры компании (Fix Price Group PLC) с Кипра в Казахстан на территорию международного финансового центра «Астана».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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