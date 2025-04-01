ЦБ одобрил регистрацию проспекта акций для Fix Price
Банк России принял решение о регистрации проспекта обыкновенных акций для АО «Фикс прайс», что дает возможность обществу приобрести публичный статус, говорится в сообщении на сайте ЦБ.
24 января АО «Фикс прайс» стало владельцем 100% акций «Бест прайс», операционной дочки материнской компании – ритейлера Fix Price.
В конце прошлого года казахстанская компания Fix Price зарегистрировала АО «Фикс прайс». Генеральным директором стал Владимир Погонин, который также возглавляет ООО «Бест прайс» – операционную «дочку» компании.
С 1 января в силу вступило указание ЦБ, согласно которому неквалифицированные инвесторы не смогут покупать ценные бумаги, эмитентом которых является иностранное государство или лицо, зарегистрированное за рубежом. Мосбиржа с начала года запретила «неквалам» покупку бумаг «квазииностранцев», присвоив им новый признак – «доступная для покупок только квалифицированным инвесторам».
Fix Price – одна из ведущих на международном рынке и крупнейшая в России сеть магазинов низких фиксированных цен. Компания основана в 2007 г. В ноябре 2023 г. акционеры сети группы одобрили редомициляцию головной структуры компании (Fix Price Group PLC) с Кипра в Казахстан на территорию международного финансового центра «Астана».