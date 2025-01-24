Владельцем операционной «дочки» Fix Price стало российское юрлицо компании

Казахстанская компания Fix Price зарегистрировала 19 декабря юридическое лицо АО «Фикс прайс», генеральным директором стал Владимир Погонин, который также возглавляет ООО «Бест прайс» – операционную «дочку» казахстанской компании. В отчете за III квартал 24 октября 2024 г. компания сообщала, что рассматривает листинг на Мосбирже для ООО «Бест прайс»: «В качестве дальнейших стратегических шагов компания рассматривает различные варианты, включая возможность получения листинга для основного операционного актива группы с последующей возможностью перехода на этот уровень владения для миноритарных акционеров». На фоне новости бумаги Fix Price на Мосбирже прибавляют в цене более 7%.