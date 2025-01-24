Владельцем операционной «дочки» Fix Price стало российское юрлицо компании
АО «Фикс прайс» (российское юрлицо ритейлера Fix Price) стало владельцем 100% акций «Бест прайс», операционной дочки материнской компании, следует из данных ЕГРЮЛ. Также юрлицо получило 1% ООО «Бест прайс экспорт».
Казахстанская компания Fix Price зарегистрировала 19 декабря юридическое лицо АО «Фикс прайс», генеральным директором стал Владимир Погонин, который также возглавляет ООО «Бест прайс» – операционную «дочку» казахстанской компании. В отчете за III квартал 24 октября 2024 г. компания сообщала, что рассматривает листинг на Мосбирже для ООО «Бест прайс»: «В качестве дальнейших стратегических шагов компания рассматривает различные варианты, включая возможность получения листинга для основного операционного актива группы с последующей возможностью перехода на этот уровень владения для миноритарных акционеров». На фоне новости бумаги Fix Price на Мосбирже прибавляют в цене более 7%.
С 1 января в силу вступило указание ЦБ, согласно которому неквалифицированные инвесторы не смогут покупать ценные бумаги, эмитентом которых является иностранное государство или лицо, зарегистрированное за рубежом. В связи с этим Мосбиржа с начала года запретила «неквалам» покупку бумаг «квазииностранцев», присвоив им новый признак – «доступная для покупок только квалифицированным инвесторам».
Акции, депозитарные расписки и облигации, запрещенные к покупке неквалифицированным инвесторам, не могут находиться в первом и втором котировальных списках, а могут торговаться только в третьем уровне, следовало из положения Банка России «О допуске ценных бумаг к организованным торгам».
Fix Price – одна из ведущих на международном рынке и крупнейшая в России сеть магазинов низких фиксированных цен. Компания основана в 2007 г. В ноябре 2023 г. акционеры сети группы одобрили редомициляцию головной структуры компании (Fix Price Group PLC) с Кипра в Казахстан на территорию международного финансового центра «Астана».