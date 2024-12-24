Fix Price зарегистрировала юрлицо в России

Московская биржа с 1 января промаркирует ценные бумаги компаний, не успевших перерегистрироваться в РФ, в качестве «доступных для покупок только квалифицированным инвесторам». Согласно нормативным документам ЦБ, акции, депозитарные расписки и облигации, запрещенные к покупке неквалифицированным инвесторам, не могут торговаться в первом и втором котировальных списках, только в третьем эшелоне, куда обычно попадают малоликвидные бумаги с небольшим количеством акций в свободном обращении (free-float). Таким образом, неквалифицированный инвестор может только продавать находящиеся у него в портфеле подобные бумаги.