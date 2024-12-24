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Fix Price зарегистрировала юрлицо в России

Ведомости

Казахсктанская компания Fix Price зарегистрировала 19 декабря юридическое лицо АО «Фикс прайс», генеральным директором стал Владимир Погонин, который также возглавляет ООО «Бест прайс» – операционную «дочку» казахстанской компании, следует из материалов ЕГРЮЛ.

В отчете за III квартал 24 октября компания сообщала, что рассматривает листинг на Мосбирже для ООО «Бест прайс»: «В качестве дальнейших стратегических шагов компания рассматривает различные варианты, включая возможность получения листинга для основного операционного актива группы с последующей возможностью перехода на этот уровень владения для миноритарных акционеров».

Fix Price – одна из ведущих на международном рынке и крупнейшая в России сеть магазинов низких фиксированных цен. Компания основана в 2007 г. В ноябре 2023 г. акционеры сети группы одобрили редомициляцию головной структуры компании (Fix Price Group PLC) с Кипра в Казахстан на территорию Международного финансового центра «Астана». 

Московская биржа с 1 января промаркирует ценные бумаги компаний, не успевших перерегистрироваться в РФ, в качестве «доступных для покупок только квалифицированным инвесторам». Согласно нормативным документам ЦБ, акции, депозитарные расписки и облигации, запрещенные к покупке неквалифицированным инвесторам, не могут торговаться в первом и втором котировальных списках, только в третьем эшелоне, куда обычно попадают малоликвидные бумаги с небольшим количеством акций в свободном обращении (free-float). Таким образом, неквалифицированный инвестор может только продавать находящиеся у него в портфеле подобные бумаги.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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