Fix Price зарегистрировала юрлицо в России
Казахсктанская компания Fix Price зарегистрировала 19 декабря юридическое лицо АО «Фикс прайс», генеральным директором стал Владимир Погонин, который также возглавляет ООО «Бест прайс» – операционную «дочку» казахстанской компании, следует из материалов ЕГРЮЛ.
В отчете за III квартал 24 октября компания сообщала, что рассматривает листинг на Мосбирже для ООО «Бест прайс»: «В качестве дальнейших стратегических шагов компания рассматривает различные варианты, включая возможность получения листинга для основного операционного актива группы с последующей возможностью перехода на этот уровень владения для миноритарных акционеров».
Fix Price – одна из ведущих на международном рынке и крупнейшая в России сеть магазинов низких фиксированных цен. Компания основана в 2007 г. В ноябре 2023 г. акционеры сети группы одобрили редомициляцию головной структуры компании (Fix Price Group PLC) с Кипра в Казахстан на территорию Международного финансового центра «Астана».
Московская биржа с 1 января промаркирует ценные бумаги компаний, не успевших перерегистрироваться в РФ, в качестве «доступных для покупок только квалифицированным инвесторам». Согласно нормативным документам ЦБ, акции, депозитарные расписки и облигации, запрещенные к покупке неквалифицированным инвесторам, не могут торговаться в первом и втором котировальных списках, только в третьем эшелоне, куда обычно попадают малоликвидные бумаги с небольшим количеством акций в свободном обращении (free-float). Таким образом, неквалифицированный инвестор может только продавать находящиеся у него в портфеле подобные бумаги.