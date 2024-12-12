Газета
Телеграм
Подкаст
/ Инвестиции

Мосбиржа переведет бумаги «квазииностранных» компаний в третий эшелон

Ведомости

Московская биржа с 1 января промаркирует ценные бумаги компаний, не успевших перерегистрироваться в РФ, в качестве «доступных для покупок только квалифицированным инвесторам», передает РБК со ссылкой на представителя торговой площадки. 

Согласно нормативным документам ЦБ, акции, депозитарные расписки и облигации, запрещенные к покупке неквалифицированным инвесторам, не могут торговаться в первом и втором котировальных списках, только в третьем эшелоне, куда обычно попадают малоликвидные бумаги с небольшим количеством акций в свободном обращении (free-float). Таким образом, неквалифицированный инвестор может только продавать находящиеся у него в портфеле подобные бумаги. Но владеть ими не запрещено. Оказаться в третьем эшелоне могут бумаги таких крупные компании, как Ozon, «Эталон», ЦИАН и «Окей». Нна сегодняшний день их активы пока остаются в первом и втором котировальных списках MOEX, а объем торгов ими на 10 декабря составлял 2,7 млрд руб.

«Указание ЦБ с 2025 г. ограничивает инвесторов – новичков только в покупке депозитарных расписок Ozon. Владеть акциями и осуществлять с ними операции на рынке не запрещено. Для квалифицированных инвесторов ничего не меняется», – указал представитель Ozon. Он также подчеркнул, что ограничение временное – оно будет снято сразу после редомициляции компании в Россию.

По его словам, ее завершение планируется в 2025 г. 27 декабря по вопросу о редомициляции проголосует общее собрание акционеров. По итогам «переезда» расписки войдут в акции российского МКПАО «Озон» и снова станут доступны для покупки всем инвесторам. До этого момента бумаги будут торговаться из списка третьего уровня.

С 1 января вступает в силу распоряжение Банка России, согласно которому неквалифицированные инвесторы не смогут покупать ценные бумаги, эмитентом которых является иностранное государство или лицо, зарегистрированное за рубежом. Исключение составляют только бумаги эмитентов из государств - членов Евразийского экономического союза (ЕАЭС, кроме России туда входят Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия). ЦБ объясняет принятые меры оказанием защиты «неквалов» от возможной агрессии в отношении России на международном уровне.

Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — главные деловые новости на ваш email

Подписаться на рассылку

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных