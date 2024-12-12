Мосбиржа переведет бумаги «квазииностранных» компаний в третий эшелон
Московская биржа с 1 января промаркирует ценные бумаги компаний, не успевших перерегистрироваться в РФ, в качестве «доступных для покупок только квалифицированным инвесторам», передает РБК со ссылкой на представителя торговой площадки.
Согласно нормативным документам ЦБ, акции, депозитарные расписки и облигации, запрещенные к покупке неквалифицированным инвесторам, не могут торговаться в первом и втором котировальных списках, только в третьем эшелоне, куда обычно попадают малоликвидные бумаги с небольшим количеством акций в свободном обращении (free-float). Таким образом, неквалифицированный инвестор может только продавать находящиеся у него в портфеле подобные бумаги. Но владеть ими не запрещено. Оказаться в третьем эшелоне могут бумаги таких крупные компании, как Ozon, «Эталон», ЦИАН и «Окей». Нна сегодняшний день их активы пока остаются в первом и втором котировальных списках MOEX, а объем торгов ими на 10 декабря составлял 2,7 млрд руб.
«Указание ЦБ с 2025 г. ограничивает инвесторов – новичков только в покупке депозитарных расписок Ozon. Владеть акциями и осуществлять с ними операции на рынке не запрещено. Для квалифицированных инвесторов ничего не меняется», – указал представитель Ozon. Он также подчеркнул, что ограничение временное – оно будет снято сразу после редомициляции компании в Россию.
По его словам, ее завершение планируется в 2025 г. 27 декабря по вопросу о редомициляции проголосует общее собрание акционеров. По итогам «переезда» расписки войдут в акции российского МКПАО «Озон» и снова станут доступны для покупки всем инвесторам. До этого момента бумаги будут торговаться из списка третьего уровня.
С 1 января вступает в силу распоряжение Банка России, согласно которому неквалифицированные инвесторы не смогут покупать ценные бумаги, эмитентом которых является иностранное государство или лицо, зарегистрированное за рубежом. Исключение составляют только бумаги эмитентов из государств - членов Евразийского экономического союза (ЕАЭС, кроме России туда входят Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия). ЦБ объясняет принятые меры оказанием защиты «неквалов» от возможной агрессии в отношении России на международном уровне.