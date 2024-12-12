Мосбиржа переведет бумаги «квазииностранных» компаний в третий эшелон

Согласно нормативным документам ЦБ, акции, депозитарные расписки и облигации, запрещенные к покупке неквалифицированным инвесторам, не могут торговаться в первом и втором котировальных списках, только в третьем эшелоне, куда обычно попадают малоликвидные бумаги с небольшим количеством акций в свободном обращении (free-float). Таким образом, неквалифицированный инвестор может только продавать находящиеся у него в портфеле подобные бумаги. Но владеть ими не запрещено. Оказаться в третьем эшелоне могут бумаги таких крупные компании, как Ozon, «Эталон», ЦИАН и «Окей». Нна сегодняшний день их активы пока остаются в первом и втором котировальных списках MOEX, а объем торгов ими на 10 декабря составлял 2,7 млрд руб.