Моди готов заплатить высокую цену ради фермеров в Индии
Индия не поступит в ущерб интересам фермеров, ради них власти готовы заплатить высокую цену. Об этом заявил премьер-министр Индии Нарендра Моди, комментируя 50%-ную пошлину США на индийские товары.
«Для нас благополучие наших фермеров превыше всего. Индия никогда не пойдет на компромисс в вопросах благополучия своих фермеров, молочных хозяйств и рыбаков. И я лично знаю, что мне придется заплатить за это высокую цену», – сказал он (цитата по Reuters).
6 августа президент США Дональд Трамп ввел дополнительную пошлину для Индии в размере 25% за покупку российской нефти. С учетом введенной с 1 августа пошлины на индийские товары общий тариф составит 50%.
Нью-Дели осуждал решение Вашингтона. В МИД Индии указывали на «двойные стандарты» по вопросу сотрудничества с Россией. По заявлению ведомства, США и ЕС продолжают торговлю с Россией, при этом оказывая давление на Индию по той же причине.
МИД Индии 6 августа заявил, что Нью-Дели ответит на 50%-ные пошлины президента США.