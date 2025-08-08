Управляющую компанию «Южуралзолото» возглавил Семен Гринько
Новым президентом ООО УК «Южуралзолото»» (УК ЮГК) стал Семен Гринько. Соответствующая запись появилась в ЕГРЮЛ. Первыми на это обратили внимание в РБК.
Официальная информация о новом руководителе в открытых источниках отсутствует. Но человек с таким же именем ранее упоминался в журнале «Глобус: геология и бизнес» в 2016 г. как специалист по обогащению в золотодобывающей компании «Высочайший» (GV Gold).
11 июля Советский районный суд Челябинска полностью удовлетворил требования по гражданскому иску Генеральной прокуратуры об обращении в доход государства активов, связанных с бывшим основным владельцем «Южуралзолота» Константином Струковым. В числе конфискованного у ответчиков оказались все принадлежащие ему акции в ЮГК и 100% ООО «Управляющая компания ЮГК».
14 июля суд отстранил Струкова от должности президента управляющей компании ЮГК. ТАСС писал, что он продолжал оказывать влияние на работников холдинга, несмотря на свой статус фигуранта расследования. Кроме того, отстранен директор по безопасности компании Константин Якимчик.
«Южуралзолото» входит в число ведущих золотодобытчиков России, разрабатывая месторождения на Урале (Челябинская область) и в Сибири (Красноярский край, Хакасия). 15 июля государство через Росимущество официально стало учредителем компании.