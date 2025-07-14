Суд Челябинска отстранил Струкова от должности президента УК «ЮГК»

Как пояснили в суде, Струков и Якимчик, используя служебное положение, якобы намеревались организовать в Челябинской области мероприятия без согласования с органами местного самоуправления. По оперативным данным, целью этих действий было воспрепятствование обращению в доход государства активов аффилированных с ними компаний, входящих в группу «ЮГК». В качестве возможных инструментов давления рассматривалось привлечение трудового коллектива, использование наглядной агитации и проведение иных акций.