Суд Челябинска отстранил Струкова от должности президента УК «ЮГК»
Советский районный суд Челябинска принял решение об отстранении Константина Струкова от должности президента управляющей компании «Южуралзолото группа компаний» (УК «ЮГК»). Об этом сообщает собеседник «Ведомостей», знакомый с ходом судебного процесса.
По данным суда, Струков продолжал оказывать влияние на работников холдинга, несмотря на свой статус фигуранта расследования. В связи с этим было принято решение временно отстранить его от занимаемой должности. Также отстранен директор по безопасности компании Константин Якимчик.
Как пояснили в суде, Струков и Якимчик, используя служебное положение, якобы намеревались организовать в Челябинской области мероприятия без согласования с органами местного самоуправления. По оперативным данным, целью этих действий было воспрепятствование обращению в доход государства активов аффилированных с ними компаний, входящих в группу «ЮГК». В качестве возможных инструментов давления рассматривалось привлечение трудового коллектива, использование наглядной агитации и проведение иных акций.
Кроме того, Струков и Якимчик подозреваются в попытках оказания давления на свидетелей и участников процесса с целью изменения их показаний.
11 июля Советский районный суд Челябинска в полном объеме удовлетворил требования по гражданскому иску Генпрокуратуры об обращении в доход государства активов, связанных с основным владельцем «Южуралзолота» Струковым. В числе конфискованного у ответчиков оказались все принадлежащие Струкову акции в ПАО «Южуралзолото группа компаний» (ЮГК) и 100% ООО «Управляющая компания ЮГК».