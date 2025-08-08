Производство водки упало на 9% за семь месяцев

В конце июля стало известно, что объем экспорта российского вина достиг 1800 т в первом полугодии 2025 г. Страна совершила поставки продукции указанной категории на сумму $2,6 млн, что в стоимостном выражении больше результата того же периода 2024 г. на 19%. Еще ранее Россия стала пятой в мире по объемам производства пива, достигнув значения показателя 9,1 млрд л и обогнав Германию. Страна увеличила показатель примерно на 9%.