Главная / Бизнес /

Производство водки упало на 9% за семь месяцев

Ведомости

За период с января по июль 2025 г. предприятия в России выпустили на 9,1% водки меньше, чем за то же время 2024 г. Показатель достиг 37,88 млн декалитров (дал), передает ТАСС со ссылкой на данные Росалкогольтабакконтроля.

Производство спиртных напитков крепостью выше 9% снизилось до 56,47 млн дал (-7,6%), в том числе коньяка в РФ произвели на 19,3% меньше за указанный период. Количество этой продукции зафиксировано на уровне 4 млн дал. Выпуск слабоалкогольных напитков сократился также до 907 200 дал.

При этом производство алкогольной продукции без учета пива, пивных напитков, сидра, пуаре и медовухи в России уменьшилось на 13% и достигло 88,7 млн дал.

Ликеро-водочные изделия, наоборот, показали рост в 4,3%. Их выпуск увеличился до 9,69 млн дал. Еще более заметная положительная динамика фиксируется у производств виноградных и игристых вин, где показатели выросли на 12,6% (до 20,92 млн дал) и 15,8% (до 8,7 млн дал) соответственно.

В конце июля стало известно, что объем экспорта российского вина достиг 1800 т в первом полугодии 2025 г. Страна совершила поставки продукции указанной категории на сумму $2,6 млн, что в стоимостном выражении больше результата того же периода 2024 г. на 19%. Еще ранее Россия стала пятой в мире по объемам производства пива, достигнув значения показателя 9,1 млрд л и обогнав Германию. Страна увеличила показатель примерно на 9%.

