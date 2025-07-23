Россия нарастила экспорт вина на 19% в первом полугодии 2025 года

Тройку лидеров по поставкам российского вина возглавил Китай. За ним в рейтинге оказались Казахстан и Турция. Как объяснили в «Агроэкспорте», рост экспорта продукции связан в первую очередь с поставками игристых вин. По данным центра, эту категорию стали больше ввозить в Китай, Казахстан, Кыргызстан, Турцию, Таиланд и др.