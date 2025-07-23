Россия нарастила экспорт вина на 19% в первом полугодии 2025 года
Объем экспорта российского вина достиг 1800 т в первом полугодии 2025 г. Страна совершила поставки продукции указанной категории на сумму $2,6 млн, что в стоимостном выражении больше результата того же периода 2024 г. на 19%, сообщила пресс-служба федерального центра «Агроэкспорт».
Эксперты привели данные за 2024 г., согласно которым в первые шесть месяцев страны мира импортировали российское вино в объеме около 1500 т на сумму около $2,2 млн. В натуральном выражении показатель вырос на 16%.
Тройку лидеров по поставкам российского вина возглавил Китай. За ним в рейтинге оказались Казахстан и Турция. Как объяснили в «Агроэкспорте», рост экспорта продукции связан в первую очередь с поставками игристых вин. По данным центра, эту категорию стали больше ввозить в Китай, Казахстан, Кыргызстан, Турцию, Таиланд и др.
22 июля стало известно, что Россия стала пятой в мире по объемам производства пива, достигнув значения показателя 9,1 млрд л и обогнав Германию. Страна увеличила показатель примерно на 9%. Это в первую очередь связано с падением импорта пива и наращиванием собственного производства. Германия потеряла 1% своего объема, он упал до 8,4 млрд л.