Главная / Бизнес /

С начала года чистая прибыль «Сбера» выросла на 6,8% до 971,5 млрд рублей

Ведомости

За семь месяцев 2025 г. по РПБУ чистая прибыль «Сбера» выросла на 6,8% год к году до 971,5 млрд руб. при рентабельности капитала в 22,1%. Об этом сообщается на сайте банка.

По словам главы «Сбера» Германа Грефа, совокупный кредитный портфель банка увеличился на 0,4% в реальном выражении за месяц, превысив 45,5 трлн руб. Кредитование корпоративных клиентов выросло на 0,9%, а портфель кредитов физических лиц прибавил 0,7%. 

Розничный кредитный портфель «Сбера» вырос на 0,7% за месяц, или на 1,1% с начала года без учета секьюритизации по жилищным кредитам и цессии по автокредитам до 17,6 трлн руб.

Сбербанк сохраняет цель удерживать рентабельность капитала выше 22%

Финансы / Банки

Портфель жилищных кредитов компании без учета секьюритизации увеличился на 1,2% за месяц. В годовом выражении этот показатель вырос на 4,5% до 11,3 трлн руб. Портфель потребительских кредитов же снизился на 0,3% за месяц, а с начала года – на 12% до 3,4 трлн руб. В кредитной организации объяснили это влиянием высоких процентных ставок и действующих регуляторных ограничений.

Корпоративный кредитный портфель компании превысил 27,9 трлн руб., увеличившись на 0,9% в июле, или на 2,9% с начала года без учета валютной переоценки. В сообщении говорится, что динамика качества совокупного кредитного портфеля остается под давлением на фоне высоких ставок преимущественно за счет розничного кредитования.

6 августа стало известно, что «Сбер» направит 1 млрд руб. на поддержку образовательных программ «Топ-ИТ» и «Топ-ИИ» в шести ведущих вузах страны – МИФИ, МФТИ, ВШЭ, ИТМО, Университете Иннополис и УрФУ. Финансирование охватит 14 программ, набор на которые составит 2200 человек с началом обучения в сентябре 2025 г. Как отметила старший вице-президент «Сбера» Наталья Дудина, инвестиции направлены на создание условий для технологического лидерства России.

