С начала года чистая прибыль «Сбера» выросла на 6,8% до 971,5 млрд рублей

Портфель жилищных кредитов компании без учета секьюритизации увеличился на 1,2% за месяц. В годовом выражении этот показатель вырос на 4,5% до 11,3 трлн руб. Портфель потребительских кредитов же снизился на 0,3% за месяц, а с начала года – на 12% до 3,4 трлн руб. В кредитной организации объяснили это влиянием высоких процентных ставок и действующих регуляторных ограничений.