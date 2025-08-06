«Сбер» инвестирует 1 млрд рублей в подготовку ИТ- и ИИ-специалистов
«Сбер» направит 1 млрд руб. на поддержку образовательных программ «Топ-ИТ» и «Топ-ИИ» в шести ведущих вузах страны: МИФИ, МФТИ, ВШЭ, ИТМО, Университете Иннополис и УрФУ. Финансирование охватит 14 программ, набор на которые составит 2200 человек с началом обучения в сентябре 2025 г. Об этом «Ведомостям» сообщил представитель «Сбера».
При отборе образовательных проектов «Сбер» ориентировался на проверенные программы с подтверждёнными результатами. В основу трека «Топ-ИИ» легла успешная программа AI360, реализуемая с 2024 г. совместно с «Яндексом» в ИТМО, МФТИ, ВШЭ и Университете Иннополис. Для направления «Топ-ИТ» использован опыт совместной программы Высшей школы программной инженерии МФТИ, разработанной при участии «Яндекса» и МТС. Банк также участвует в подготовке преподавателей и разработке образовательных стандартов, проводит обучение для 230 педагогов из 26 вузов.
Как отметила старший вице-президент «Сбера» Наталья Дудина, инвестиции направлены на создание условий для технологического лидерства России. Ректор МФТИ Дмитрий Ливанов подчеркнул важность подготовки специалистов, способных создавать принципиально новые решения.
Программа рассчитана до 2030 г. и реализуется при поддержке Минцифры и аналитического центра при правительстве РФ. «Сбер» выступает индустриальным партнером, обеспечивая финансовую и экспертно-методическую поддержку проектов.