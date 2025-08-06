«Сбер» инвестирует 1 млрд рублей в подготовку ИТ- и ИИ-специалистов

При отборе образовательных проектов «Сбер» ориентировался на проверенные программы с подтверждёнными результатами. В основу трека «Топ-ИИ» легла успешная программа AI360, реализуемая с 2024 г. совместно с «Яндексом» в ИТМО, МФТИ, ВШЭ и Университете Иннополис. Для направления «Топ-ИТ» использован опыт совместной программы Высшей школы программной инженерии МФТИ, разработанной при участии «Яндекса» и МТС. Банк также участвует в подготовке преподавателей и разработке образовательных стандартов, проводит обучение для 230 педагогов из 26 вузов.