Сбербанк сохраняет цель удерживать рентабельность капитала выше 22%

«Мы по-прежнему должны заработать больше для того, чтобы выполнить 22%. Если мы не нарастим прибыль, то мы никак не можем выйти на целевой уровень», – отметил Скворцов. При этом он считает нулевой вероятность понижения цели по ROE на 2025 г.