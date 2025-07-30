Сбербанк сохраняет цель удерживать рентабельность капитала выше 22%Топ-менеджмент считает, что стоимость риска в кредитном портфеле уже близка к пику
Сбербанк сохраняет целевое значение рентабельности капитала (ROE) за 2025 г. свыше 22% – это значит, что банк должен нарастить чистую прибыль относительно рекордного уровня прошлого года в размере 1,58 трлн руб., заявил зампред правления Сбербанка Тарас Скворцов на конференц-звонке по итогам раскрытия МСФО за II квартал и полгода.
«Мы по-прежнему должны заработать больше для того, чтобы выполнить 22%. Если мы не нарастим прибыль, то мы никак не можем выйти на целевой уровень», – отметил Скворцов. При этом он считает нулевой вероятность понижения цели по ROE на 2025 г.
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