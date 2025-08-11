Хуснуллин: у 20% застройщиков есть риск банкротства
Примерно у 20% застройщиков в РФ существует риск банкротства. Об этом заявил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин в интервью «Ведомостям».
Он объяснил это тем, что срок ввода 19% проектов уже перенесен. Именно такой процент девелоперов находятся в зоне риска, но это не значит, что они обязательно обанкротятся, добавил Хуснуллин.
По его словам, если ситуация с ключевой ставкой протянется еще полгода, не будет притока денег в отрасль, граждане не будут продолжать вкладываться в недвижимость и не будет поддержки ипотеки, то число таких девелоперов вырастет до уровня в более 30%.
«Мы этого очень сильно опасаемся. Каждого застройщика мы с губернаторами сейчас мониторим: у кого объективно сроки сдвинулись, у кого – субъективная причина. Кто-то, к примеру, не может сети подключить, и мы просим губернатора заняться этим в ручном режиме», – указал вице-премьер РФ.
7 августа Хуснуллин поручил губернаторам в каждом регионе держать сдачу домов на личном контроле. Он отметил, что по выполнению ключевых показателей в области строительства в числе лидеров оказались Саратовская область, Пермский край, Пензенская область, республики Адыгея, Бурятия и Татарстан.