Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Идеи управления
Город
Ведомости&
Техуспех
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Бизнес-регата
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Думай
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Бизнес /

ФАС объявила о блокировке 9,6 млн карточек продавцов на маркетплейсах

Ведомости

Более 9,6 млн карточек товаров заблокировано на маркетплейсах по жалобам правообладателей с начала 2023 г. по июнь 2025 г. Об этом сообщается в Telegram-канале Федеральной антимонопольной службы (ФАС) России.

Речь идет о карточках с неподтвержденной информацией об оригинальности продукции. Такую работу вышло организовать за счет подписанных на площадке ведомства добросовестных практик по взаимодействию площадок с правообладателями и продавцами для предотвращения продажи контрафактной продукции.

В феврале Роскачество предупредило, что около 90% псевдоорганических продуктов реализуются через маркетплейсы. По данным ведомства, в офлайн-магазинах аналогичные нарушения встречаются намного реже.

Специалисты провели мониторинг 16 торговых сетей и онлайн-площадок, в том числе «Яндекс.Маркета», Wildberries, Ozon, «Вкусвилла», «Ашана», Metro и «Перекрестка». В результате выявлено более 450 продуктов, использующих термины organic или «органический» без необходимых сертификатов. Подавляющее большинство таких товаров – импортные продукты с маркировкой на английском языке или с использованием международных символов органической продукции.

В ведомстве напомнили, что настоящий «зеленый» продукт обязательно должен быть зарегистрирован в реестре Минсельхоза. Его название должно совпадать с тем, что написано в реестре и сертификате, а сам сертификат на сайте иметь статус «зарегистрирован».

Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Нажимая кнопку «Подписаться», я даю свое согласие получать письма от «Ведомости» и подтверждаю, что ознакомился и принимаю Политику по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow, 24smi

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных