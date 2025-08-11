ФАС объявила о блокировке 9,6 млн карточек продавцов на маркетплейсах

В ведомстве напомнили, что настоящий «зеленый» продукт обязательно должен быть зарегистрирован в реестре Минсельхоза. Его название должно совпадать с тем, что написано в реестре и сертификате, а сам сертификат на сайте иметь статус «зарегистрирован».