ФАС объявила о блокировке 9,6 млн карточек продавцов на маркетплейсах
Более 9,6 млн карточек товаров заблокировано на маркетплейсах по жалобам правообладателей с начала 2023 г. по июнь 2025 г. Об этом сообщается в Telegram-канале Федеральной антимонопольной службы (ФАС) России.
Речь идет о карточках с неподтвержденной информацией об оригинальности продукции. Такую работу вышло организовать за счет подписанных на площадке ведомства добросовестных практик по взаимодействию площадок с правообладателями и продавцами для предотвращения продажи контрафактной продукции.
В феврале Роскачество предупредило, что около 90% псевдоорганических продуктов реализуются через маркетплейсы. По данным ведомства, в офлайн-магазинах аналогичные нарушения встречаются намного реже.
Специалисты провели мониторинг 16 торговых сетей и онлайн-площадок, в том числе «Яндекс.Маркета», Wildberries, Ozon, «Вкусвилла», «Ашана», Metro и «Перекрестка». В результате выявлено более 450 продуктов, использующих термины organic или «органический» без необходимых сертификатов. Подавляющее большинство таких товаров – импортные продукты с маркировкой на английском языке или с использованием международных символов органической продукции.
В ведомстве напомнили, что настоящий «зеленый» продукт обязательно должен быть зарегистрирован в реестре Минсельхоза. Его название должно совпадать с тем, что написано в реестре и сертификате, а сам сертификат на сайте иметь статус «зарегистрирован».