Роскачество: 90% псевдоорганических продуктов в РФ реализуют через маркетплейсы

В результате анализа было выявлено более 450 продуктов, которые используют термины «organic» или «органический» без необходимых сертификатов. Подавляющее большинство таких фальсифицированных товаров – импортные продукты с маркировкой на английском языке, часто с использованием международных символов органической продукции. Наиболее распространенные из них – Organic, «Евролист» и USDA.