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Роскачество: 90% псевдоорганических продуктов в РФ реализуют через маркетплейсы

Ведомости

В России приблизительно 90% псевдоорганических продуктов реализуются через маркетплейсы. В офлайн-магазинах такие нарушения встречаются намного реже. Об этом сообщили «РИА Новости» со ссылкой на Роскачество.

«Наибольшее количество товаров с признаками псевдоорганической продукции зафиксировано в онлайн – из 450 псевдоорганических более 400 реализовывались именно на маркетплейсах», – говорится в сообщении.

Специалисты провели мониторинг 16 торговых сетей и онлайн-площадок, включая «Яндекс.Маркет», Wildberries, Ozon, «Вкусвилл», «Ашан», Metro и «Перекресток».

В результате анализа было выявлено более 450 продуктов, которые используют термины «organic» или «органический» без необходимых сертификатов. Подавляющее большинство таких фальсифицированных товаров – импортные продукты с маркировкой на английском языке, часто с использованием международных символов органической продукции. Наиболее распространенные из них – Organic, «Евролист» и USDA.

Вот только настоящий «зеленый» продукт обязательно должен быть зарегистрирован в реестре Минсельхоза. Название продукта должно совпадать с тем, что указано в реестре и сертификате, а сам сертификат на сайте должен иметь статус «зарегистрирован».

23 февраля Роскачество выявило нарушения у ряда производителей зефира. Из-за этого в сладком продукте было превышено число микробиологических показателей. Речь шла о мезофильных аэробных и факультативноанаэробных микроорганизмах. Кишечной палочки, сальмонеллы и плесени там не обнаружили.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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