Роскачество: 90% псевдоорганических продуктов в РФ реализуют через маркетплейсы
В России приблизительно 90% псевдоорганических продуктов реализуются через маркетплейсы. В офлайн-магазинах такие нарушения встречаются намного реже. Об этом сообщили «РИА Новости» со ссылкой на Роскачество.
«Наибольшее количество товаров с признаками псевдоорганической продукции зафиксировано в онлайн – из 450 псевдоорганических более 400 реализовывались именно на маркетплейсах», – говорится в сообщении.
В результате анализа было выявлено более 450 продуктов, которые используют термины «organic» или «органический» без необходимых сертификатов. Подавляющее большинство таких фальсифицированных товаров – импортные продукты с маркировкой на английском языке, часто с использованием международных символов органической продукции. Наиболее распространенные из них – Organic, «Евролист» и USDA.
Вот только настоящий «зеленый» продукт обязательно должен быть зарегистрирован в реестре Минсельхоза. Название продукта должно совпадать с тем, что указано в реестре и сертификате, а сам сертификат на сайте должен иметь статус «зарегистрирован».
23 февраля Роскачество выявило нарушения у ряда производителей зефира. Из-за этого в сладком продукте было превышено число микробиологических показателей. Речь шла о мезофильных аэробных и факультативноанаэробных микроорганизмах. Кишечной палочки, сальмонеллы и плесени там не обнаружили.