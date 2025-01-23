Роскачество выявило нарушения у ряда производителей зефира
Производители зефира торговых марок «Белевский зефир» и «Лянеж» нарушили требования по безопасности производства. В их продукции превышено число микробиологических показателей. Об этом сообщили «Известия» со ссылкой на Роскачество.
Всего после публикаций СМИ о массовом отравлении россиян зефиром «Жизель» с мальтитным сиропом было исследовано 20 торговых марок. В ведомстве сообщили со ссылкой на Роспотребнадзор, что версия об опасности этой продукции не подтвердилась.
В зефире брендов «Белевский зефир» и «Лянеж» нашли незначительное превышение по показателю «общее количество мезофильных аэробных и факультативноанаэробных микроорганизмов». Бактерии группы кишечной палочки, сальмонелла, дрожжи и плесень при этом не обнаружены. Управления Роспотребнадзора по Санкт-Петербургу и Тульской области объявили предостережение о недопустимости нарушения требований изготовителям зефира ООО «Кондитерская фабрика «Нева» («Лянеж») и ООО «Белевская пастила» («Белевский зефир»).
Производитель «Белевского зефира» сообщил, что по итогам исследования организовал расширенное рабочее совещание, на котором был разработан план мероприятий, который направлен на усиление санитарного режима на предприятии и выработку безопасной для потребителя продукции. В компании дополнительно проинформировали о выполнении этого плана.
24 октября 2024 г. Роспотребнадзор приостановил деятельность фабрики «Сокол», занимающейся, в частности, производством зефира без сахара. В отношении производителя проводят проверку. Торговые сети «ВкусВилл», «Лента», X5 Group, которые реализовывали зефир производства «Сокола», заявили о приостановке продажи продукции. При осмотре специалисты Роспотребнадзора выявили нарушения санитарных норм и правил, отсутствовало подтверждение сроков годности продукции.
12 октября Telegram-канал Mash со ссылкой на сообщение от подписчика и отзывы в приложении «ВкусВилла» писал, что якобы «сотни человек» пожаловались на отравление зефиром «Классический» (производился «Соколом» для «ВкусВилла») и возникшие боли в животе и диарею. Возможной причиной произошедшего, как утверждалось, мог стать мальтит. Во «ВкусВилле» опровергли сообщения.