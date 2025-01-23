Роскачество выявило нарушения у ряда производителей зефира

12 октября Telegram-канал Mash со ссылкой на сообщение от подписчика и отзывы в приложении «ВкусВилла» писал, что якобы «сотни человек» пожаловались на отравление зефиром «Классический» (производился «Соколом» для «ВкусВилла») и возникшие боли в животе и диарею. Возможной причиной произошедшего, как утверждалось, мог стать мальтит. Во «ВкусВилле» опровергли сообщения.