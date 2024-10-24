Роспотребнадзор остановил работу фабрики «Сокол» из-за жалоб на зефир
Деятельность фабрики «Сокол», которая занимается в том числе производством зефира без сахара, приостановлена, сообщили в Роспотребнадзоре.
В отношении производителя проводится проверка. Торговые сети «Вкусвилл», «Лента», X5 Group, реализовывавшие зефир производства «Сокола», сообщили о приостановке реализации продукции, добавили в ведомстве. При осмотре специалисты Роспотребнадзора выявили нарушения санитарных норм и правил, отсутствовало подтверждение сроков годности продукции.
12 октября Telegram-канал Mash со ссылкой на сообщение от подписчика и отзывы в приложении магазина «Вкусвилл» сообщил, что якобы «сотни человек» пожаловались на отравление зефиром «Классический» (производился «Соколом» для сети «Вкусвилл») и возникшие в связи с этим боли в животе и диарею. Возможной причиной произошедшего, как утверждалось, мог стать мальтит – сахарозаменитель в составе кондитерского изделия. Во «Вкусвилле» опровергли сообщения.
15 октября X5 приостановила продажу зефира «Жизель» (также производился «Соколом») после сообщений о случаях отравления. В компании пояснили, что на данный момент ни одной жалобы на зефир «Жизель» на горячей линии, сайте или других каналах обратной связи не зафиксировано. Но до установления всех обстоятельств было решено остановить продажи продукта.