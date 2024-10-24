Газета
Телеграм
Подкаст
/ Общество

Роспотребнадзор остановил работу фабрики «Сокол» из-за жалоб на зефир

Ведомости

Деятельность фабрики «Сокол», которая занимается в том числе производством зефира без сахара, приостановлена, сообщили в Роспотребнадзоре.

В отношении производителя проводится проверка. Торговые сети «Вкусвилл», «Лента», X5 Group, реализовывавшие зефир производства «Сокола», сообщили о приостановке реализации продукции, добавили в ведомстве. При осмотре специалисты Роспотребнадзора выявили нарушения санитарных норм и правил, отсутствовало подтверждение сроков годности продукции.

12 октября Telegram-канал Mash со ссылкой на сообщение от подписчика и отзывы в приложении магазина «Вкусвилл» сообщил, что якобы «сотни человек» пожаловались на отравление зефиром «Классический» (производился «Соколом» для сети «Вкусвилл») и возникшие в связи с этим боли в животе и диарею. Возможной причиной произошедшего, как утверждалось, мог стать мальтит – сахарозаменитель в составе кондитерского изделия. Во «Вкусвилле» опровергли сообщения.

15 октября X5 приостановила продажу зефира «Жизель» (также производился «Соколом») после сообщений о случаях отравления. В компании пояснили, что на данный момент ни одной жалобы на зефир «Жизель» на горячей линии, сайте или других каналах обратной связи не зафиксировано. Но до установления всех обстоятельств было решено остановить продажи продукта.

Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — главные деловые новости на ваш email

Подписаться на рассылку

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных