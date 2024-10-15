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X5 приостановила продажу зефира «Жизель» после сообщений о случаях отравления

Производитель готовит иск из-за публикации недостоверных сведений
Ведомости

X5 Group не получала жалобы на зефир «Жизель» с мальтитным сиропом от покупателей, но в связи с публикациями о случаях отравления продуктом временно прекратила его продажи в торговых сетях «Пятерочка», «Перекресток» и онлайн-гипермаркете Vprok.ru. Об этом «Ведомостям» сообщил представитель компании.

«Безопасность и здоровье покупателей – наш приоритет. Мы проводим расследование и выясняем источник информации о жалобах», – сообщила пресс-служба.

В компании пояснили, что на данный момент ни одной жалобы на зефир «Жизель» на горячей линии, сайте или других каналах обратной связи не зафиксировано. Но до установления всех обстоятельств было решено остановить продажи этого продукта.

«Товар нельзя пробить на кассе или заказать в приложении, остатки на складах магазинов и в распределительных центрах заблокированы к продаже», – заверили в компании.

12 октября Telegram-канал Mash со ссылкой на сообщение от подписчика и отзывы в приложении магазина «Вкусвилл» сообщил, что якобы «сотни человек» пожаловались на отравление зефиром «Классический» и возникшие в связи с этим боли в животе и диарею. Возможно причиной произошедшего, как утверждалось, мог стать мальтит – сахарозаменитель в составе кондитерского изделия. Во «Вкусвилле» опровергли сообщения об отравлениях покупателей.

15 октября Mash написал также о жалобах покупателей из «Пятерочки» и «Перекрестка», которые тоже якобы отравились зефиром на мальтите, не уточнив при этом источник данной информации. Telegram-канал утверждает, что кондитерские изделия были сделаны на заводе «Сокол» в подмосковном Дмитрове и там уже проходит проверка Роспотребнадзора.

Сегодня коммерческий директор фабрики «Сокол» (производит зефир под брендами «Жизель» и «Сокол») Михаил Шамис рассказал РБК, что предприятие готовит иск из-за публичного распространения Telegram-каналами данных, порочащих репутацию компании. По его словам, сейчас идет расчет ущерба от опубликования недостоверных сведений.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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