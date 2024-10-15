X5 приостановила продажу зефира «Жизель» после сообщений о случаях отравления

12 октября Telegram-канал Mash со ссылкой на сообщение от подписчика и отзывы в приложении магазина «Вкусвилл» сообщил, что якобы «сотни человек» пожаловались на отравление зефиром «Классический» и возникшие в связи с этим боли в животе и диарею. Возможно причиной произошедшего, как утверждалось, мог стать мальтит – сахарозаменитель в составе кондитерского изделия. Во «Вкусвилле» опровергли сообщения об отравлениях покупателей.