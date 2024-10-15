X5 приостановила продажу зефира «Жизель» после сообщений о случаях отравления

X5 приостановила продажу зефира «Жизель» после сообщений о случаях отравленияПроизводитель готовит иск из-за публикации недостоверных сведений
X5 Group не получала жалобы на зефир «Жизель» с мальтитным сиропом от покупателей, но в связи с публикациями о случаях отравления продуктом временно прекратила его продажи в торговых сетях «Пятерочка», «Перекресток» и онлайн-гипермаркете Vprok.ru. Об этом «Ведомостям» сообщил представитель компании.
«Безопасность и здоровье покупателей – наш приоритет. Мы проводим расследование и выясняем источник информации о жалобах», – сообщила пресс-служба.
В компании пояснили, что на данный момент ни одной жалобы на зефир «Жизель» на горячей линии, сайте или других каналах обратной связи не зафиксировано. Но до установления всех обстоятельств было решено остановить продажи этого продукта.
«Товар нельзя пробить на кассе или заказать в приложении, остатки на складах магазинов и в распределительных центрах заблокированы к продаже», – заверили в компании.
12 октября Telegram-канал Mash со ссылкой на сообщение от подписчика и отзывы в приложении магазина «Вкусвилл» сообщил, что якобы «сотни человек» пожаловались на отравление зефиром «Классический» и возникшие в связи с этим боли в животе и диарею. Возможно причиной произошедшего, как утверждалось, мог стать мальтит – сахарозаменитель в составе кондитерского изделия. Во «Вкусвилле» опровергли сообщения об отравлениях покупателей.
15 октября Mash написал также о жалобах покупателей из «Пятерочки» и «Перекрестка», которые тоже якобы отравились зефиром на мальтите, не уточнив при этом источник данной информации. Telegram-канал утверждает, что кондитерские изделия были сделаны на заводе «Сокол» в подмосковном Дмитрове и там уже проходит проверка Роспотребнадзора.
Сегодня коммерческий директор фабрики «Сокол» (производит зефир под брендами «Жизель» и «Сокол») Михаил Шамис рассказал РБК, что предприятие готовит иск из-за публичного распространения Telegram-каналами данных, порочащих репутацию компании. По его словам, сейчас идет расчет ущерба от опубликования недостоверных сведений.